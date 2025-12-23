Der Bundesligist Augsburg, das Team der Schweizer Fabian Rieder und Cédric Zesiger, setzt bis zum Saisonende auf Manuel Baum als Cheftrainer. Ursprünglich hätte der Nachfolger des Anfang Dezember entlassenen Sandro Wagner nur für drei Spiele als Interimslösung einspringen sollen. In diesen drei Partien holte der Tabellen-15. vier Punkte. Augsburg liegt nur zwei Zähler vor einem Abstiegsplatz. (riz/sda/dpa)
Augsburg bis Saisonende mit Baum als Cheftrainer +++ Pius Suter verliert bei NHL-Jubiläum
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Augsburg bis Saisonende mit Baum als Cheftrainer
Niederlage für Jubilar Pius Suter
Jubilar Pius Suter verliert in der NHL das neueste Schweizer Duell. Der Zürcher muss sich mit den St. Louis Blues bei den Tampa Bay Lightning mit Janis Moser 1:4 geschlagen geben. Suter war am einzigen Treffer nicht beteiligt, womit er auch in seiner persönlichen Bilanz ein weiteres Mal leer ausging. Der einstige Stürmer der ZSC Lions wartet sein nunmehr neun Partien auf einen Skorerpunkt. Verteidiger Moser seinerseits verliess das Eis mit einer Plus-2-Bilanz.
Suter bestritt in der Nacht auf Dienstag sein 400. Spiel in Regular Seasons. Dazu kommen 13 Einsätze in den Playoffs der vorletzten Meisterschaft mit den Vancouver Canucks. Die Franchise von der Westküste Kanadas war Suters dritte Station in der NHL nach Chicago und Detroit, der Wechsel zu den Blues folgte im vergangenen Juli.
Eine Niederlage setzte es auch für die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala ab. Das Team aus Kalifornien verlor das Duell zweier zuletzt kriselnder Mannschaften gegen die Columbus Blue Jackets 1:3. Für die Kings war es die fünfte Niederlage in den letzten sechs Spielen, die Blue Jackets hatten von den vorangegangenen acht Partien nur eine gewonnen. (nih/sda)
Napoli gewinnt italienischen Supercup
Napoli hat zum dritten Mal nach 1990 und 2014 den italienischen Supercup gewonnen. Der Serie-A-Meister setzte sich im Final im saudi-arabischen Riad gegen Cupsieger Bologna 2:0 durch.
David Neres war Napolis Matchwinner. Der Brasilianer brachte die Süditaliener Ende der ersten Halbzeit in Führung und doppelte nach knapp einer Stunde mit seinem zweiten Treffer nach.
Bologna, das im Halbfinal Inter Mailand im Penaltyschiessen bezwungen hatte, musste in seinem ersten Supercup-Final unter anderem ohne den Schweizer Internationalen Remo Freuler auskommen, der sich noch von seinem Schlüsselbeinbruch erholt. (nih/sda)
Basels Broschinski mehrere Wochen out
Der FC Basel muss mehrere Wochen ohne Stürmer Moritz Broschinski auskommen. Der 25-jährige Deutsche zog sich am Samstag in der Partie gegen Servette (1:1) einen Teilriss des Aussenbandes im linken Knie zu, wie der Klub mitteilte. Diesen Befund habe eine MRI-Untersuchung ergeben.
Broschinski falle «bis auf Weiteres aus, sicher für mehrere Wochen», schrieb der FCB. Für den Meister der Vorsaison geht es in der Super League am 18. Januar mit einem Heimspiel gegen Sion weiter. (nih/sda)
Sion - Winterthur wird am 14. Januar nachgeholt
Das Spiel der 19. Runde der Super League zwischen Sion und Winterthur findet neu am 14. Januar 2026 (20.30 Uhr) statt. Dies teilte die Swiss Football League am Montag mit. Die ursprünglich am letzten Samstag angesetzte Partie musste verschoben werden, weil ein Virus acht Spieler des FC Winterthur befallen hatte. (nih/sda)
Liverpools Isak fällt wohl länger aus
Englands Meister Liverpool muss wohl für längere Zeit ohne Alexander Isak auskommen. Der im Sommer für fast 145 Millionen Euro von Newcastle United verpflichtete Stürmer wurde am Montag wegen einer Knöchelverletzung und einer Fraktur des Wadenbeins operiert. Das gaben die «Reds» bekannt. Über die Ausfalldauer machte der Tabellenfünfte der Premier League keine Angaben. Es gebe kein bestimmtes Zeitfenster für eine Rückkehr.
Isak war am Samstag beim 2:1-Sieg bei Tottenham bei seinem Treffer zum 1:0 von Micky van de Ven umgegrätscht worden. (sda/apa/con)
Milan - Como nicht in Australien
Die Serie-A-Partie zwischen der AC Milan und Como findet im Februar nicht wie vorgesehen im australischen Perth statt. Darauf einigten sich die Serie A und die westaustralische Regierung am Montag einvernehmlich. Grund für die Absage seien finanzielle Risiken wegen zusätzlicher Auflagen, die der asiatische Fussballverband AFC kurzfristig auferlegte, erklärten die involvierten Parteien.
Die Partie der 24. Meisterschaftsrunde findet am 8. Februar während den Olympischen Winterspielen in Norditalien statt. «Wir bedauern das Scheitern dieses Projekts und sind fest davon überzeugt, dass dies eine verpasste Chance für die internationale Förderung des italienischen Fussballs ist», kommentierte Ezio Simonelli, der Präsident Serie A. Bei den Fans stiess die Idee auf Kritik.
Im Oktober war bereits der Plan der spanischen La Liga verworfen worden, die Meisterschaftspartie zwischen dem FC Barcelona und Villarreal in Miami auszutragen. (nih/sda)
Ammann zum 27. Mal an der Vierschanzentournee
Simon Ammann stösst am Sonntag zum 27. Mal zum Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf vom Balken ab. Der 44-Jährige steht im Aufgebot, wie Swiss-Ski mitteilte. Der Routinier behauptet sich verbandsintern auch im dritten Jahrzehnt seiner Karriere. Denn neben dem unbestrittenen Gregor Deschwanden - der zwar in Engelberg überhaupt nicht zu überzeugen wusste - konnte sich ein Sextett Hoffnungen auf die drei verbleibenden Plätze machen. Neben den beiden Routiniers werden auch Sandro Hauswirth und Juri Kesseli ins Allgäu reisen.
Somit nominierte Swiss-Ski die besten vier der Weltcup-Wertung: Deschwanden (97 Punkte), Ammann (18), Hauswirth (15) und Kesseli (9) weisen mehr Zähler aus als Felix Trunz (6), Yanick Wasser (5) und Killian Peier (2.). Die 74. Tournee beginnt am Sonntag mit der Qualifikation in Oberstdorf und endet nach den Wettkämpfen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck am 6. Januar in Bischofshofen. Änderungen im Schweizer Aufgebot während der Tournee sind nicht ausgeschlossen. (riz/sda)
Team Alinghi doch am Louis Vuitton Cup
Das Team Alinghi wird nun doch an der Ausscheidung für den kommenden America's Cup im übernächsten Jahr teilnehmen. Die Verantwortlichen teilen den Entscheid auf Instagram mit.
Seit Mitte Mai steht fest, dass die 38. Auflage des America's Cups vor der Küste bei Neapel ausgetragen wird. Damals, als Vertreter der italienischen Regierung und des Gewinners der letzten Austragung Team New Zealand eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten, hatte davon ausgegangen werden müssen, dass die nächste Veranstaltung im Gegensatz zu jener im vergangenen Jahr ohne Schweizer Beteiligung durchgeführt wird.
Nach dem Umdenken ihrer Entscheidungsträger wird die Equipe Alinghi nun die Regatten um den sogenannten Louis Vuitton Cup bestreiten, in dem der Herausforderer des Teams New Zealand bestimmt wird. Das Schweizer Syndikat wird unter dem Namen Tudor Team Alinghi antreten. (riz/sda)
Seit Mitte Mai steht fest, dass die 38. Auflage des America's Cups vor der Küste bei Neapel ausgetragen wird. Damals, als Vertreter der italienischen Regierung und des Gewinners der letzten Austragung Team New Zealand eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten, hatte davon ausgegangen werden müssen, dass die nächste Veranstaltung im Gegensatz zu jener im vergangenen Jahr ohne Schweizer Beteiligung durchgeführt wird.
FCZ-Stürmer Perea muss rund zwei Monate pausieren
Der FC Zürich wird den Meisterschaftsbetrieb Mitte Januar ohne den Stürmer Juan Perea wieder aufnehmen müssen. Der 25-jährige Kolumbianer hat in der Super-League-Partie am Samstag in Thun (2:4) eine Muskelverletzung in der linken Wade erlitten. Perea muss gemäss Mitteilung des FCZ rund zwei Monate pausieren. (riz/sda)
YB-Verteidiger Janko für zwei Spiele gesperrt
Saidy Janko von den Young Boys muss im neuen Jahr in der Super League vorerst aussetzen. Der Aussenverteidiger wird für zwei Spiele gesperrt.
Janko wurde nach seinem Platzverweis am Sonntag im Meisterschaftsspiel in Lugano (0:3) sanktioniert. Der Schiedsrichter hatte ihm nach einer Stunde für ein grobes Foul die Rote Karte gezeigt. (riz/sda)
Niederlagen für die Rockets und Wizards
Die Houston Rockets müssen sich in der NBA dem Tabellenletzten der Western Conference geschlagen geben. Die Mannschaft mit Clint Capela verliert gegen die Sacramento Kings 124:125 nach Verlängerung. Capelas Ausbeute in der Nacht auf Montag war bescheiden. Der Genfer brachte es lediglich auf 2 Punkte und 6 Rebounds.
Zu den Verlierern des Abends zählten auch die Washington Wizards mit Kyshawn George. Gegen den Cup-Finalisten San Antonio Spurs gab es ein 113:124. Resultatmässig fiel das Verdikt aus Sicht der Wizards nicht mehr so krass aus wie im ersten Vergleich drei Tage zuvor, als sich die Spurs zuhause 119:94 durchgesetzt hatten. Gleichwohl hielten die Aussenseiter aus der Hauptstadt in der heimischen Arena diesmal lediglich im ersten Viertel mit. San Antonio reagierte auf den 26:28-Rückstand umgehend, übernahm zu Beginn des zweiten Abschnitts das Spieldiktat, baute seinen Vorsprung nach der Halbzeit auf bis zu 24 Punkte aus und hielt das Schlusslicht der Liga bis zum Ende sicher auf Distanz. Der Walliser George hatte in seiner Bilanz 14 Punkte und 4 Rebounds stehen. (riz/sda)
Schweizer Dominanz in Kanada
Die Schweizer Curling-Teams dominieren den Grand-Slam-Event in Saskatoon in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Bei den Männern siegt die Equipe um Skip Yannick Schwaller, bei den Frauen das Quartett um Silvana Tirinzoni. Im dritten Anlauf klappte es für Schwaller, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel und Benoît Schwarz-Van Berkel. Nach zwei Final-Niederlagen gewannen die WM- und EM-Zweiten erstmals ein Turnier dieser prestigeträchtigen Serie. Den letzten Schritt zum Erfolg taten die vier mit einem 7:4 gegen das schottische Team um Skip Ross Whyte.
Das Team mit Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald und Alina Pätz hatte zuvor ihren bereits sechsten Turniersieg in diesem Format unter Dach und Fach gebracht. Im Final liessen die Schweizerinnen der japanischen Equipe mit einem 7:1 keine Chance. Der neueste Erfolg kommt einer besonderen Genugtuung gleich. In den drei vorangegangenen Turnieren dieser Saison wie auch an der Weltmeisterschaft im März in Südkorea hatte das Quartett des CC Aarau den Final jeweils gegen die Kanadierinnen mit Skip Rachel Homan verloren. (riz/sda)
Marokko gewinnt Eröffnungsspiel des Afrika-Cups
Gastgeber Marokko ist mit einem glanzlosen Pflichtsieg in den Afrika-Cup gestartet. Der WM-Halbfinalist von 2022 gewann das Eröffnungsspiel in Rabat gegen den Aussenseiter von den Komoren 2:0. Real Madrids Stürmer Brahim Diaz traf in der 55. Minute zur Führung, zehn Minuten später setzte der eingewechselte Ayoub El Kaabi per Fallrückzieher den sehenswerten Schlusspunkt.
Der Co-Gastgeber der WM 2030 zählt am Heimturnier zu den grossen Titelfavoriten. Die Fans erwarten den zweiten Triumph des Landes bei der Kontinentalmeisterschaft nach dem Premierensieg 1976. Dafür muss sich Marokko im Turnierverlauf aber steigern. Gegen das Team von der Inselgruppe im Indischen Ozean zeigte sich die Mannschaft von Trainer Walid Regragui nur in wenigen Momenten titelreif. (riz/sda/dpa)
Schweizerinnen in Torlaune
Mehrere Schweizer Legionärinnen haben sich am letzten Wochenende vor den Festtagen bei ihren Klubs unter die Torschützinnen gereiht.
In der Bundesliga glänzte Leela Egli beim 3:0-Sieg des SC Freiburg gegen Werder Bremen mit einem Doppelpack. Zudem bereitete die 19-jährige Mittelfeldspielerin in der 80. Minute den letzten Treffer durch ihre kurz zuvor eingewechselte Landsfrau Svenja Fölmli vor. In Eindhoven beendete Riola Xhemaili beim 1:1 von PSV gegen Feyenoord Rotterdam mit dem Führungstreffer vom Penaltypunkt ihre siebenwöchige Torflaute. In Spanien gehörte Sydney Schertenleib beim 6:1-Sieg des FC Barcelona im Cup bei Ligakonkurrent Alaves zu den Torschützinnen. (riz/sda)
Embolo trifft im Cup doppelt
Breel Embolo hat das Fussballjahr 2025 mit einer Doublette abgeschlossen. Der Schweizer Nationalstürmer in Diensten von Rennes erzielte beim 3:0-Heimsieg gegen den Fünftligisten Les Sables Vendée in den 1/32-Finals des französischen Cups die ersten beide Tore seines Teams.
Für Embolo, der im Sommer von Monaco zu Rennes wechselte, waren es die Treffer 5 und 6 im 14. Einsatz für seinen neuen Klub. In der Liga geht Rennes als Tabellensechster ins neue Jahr. (riz/sda)
