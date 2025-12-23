Jubilar Pius Suter verliert in der NHL das neueste Schweizer Duell. Der Zürcher muss sich mit den St. Louis Blues bei den Tampa Bay Lightning mit Janis Moser 1:4 geschlagen geben. Suter war am einzigen Treffer nicht beteiligt, womit er auch in seiner persönlichen Bilanz ein weiteres Mal leer ausging. Der einstige Stürmer der ZSC Lions wartet sein nunmehr neun Partien auf einen Skorerpunkt. Verteidiger Moser seinerseits verliess das Eis mit einer Plus-2-Bilanz.



Suter bestritt in der Nacht auf Dienstag sein 400. Spiel in Regular Seasons. Dazu kommen 13 Einsätze in den Playoffs der vorletzten Meisterschaft mit den Vancouver Canucks. Die Franchise von der Westküste Kanadas war Suters dritte Station in der NHL nach Chicago und Detroit, der Wechsel zu den Blues folgte im vergangenen Juli.



Eine Niederlage setzte es auch für die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala ab. Das Team aus Kalifornien verlor das Duell zweier zuletzt kriselnder Mannschaften gegen die Columbus Blue Jackets 1:3. Für die Kings war es die fünfte Niederlage in den letzten sechs Spielen, die Blue Jackets hatten von den vorangegangenen acht Partien nur eine gewonnen. (nih/sda)