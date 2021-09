Portugals Sozialisten gewinnen Kommunalwahl und verlieren Lissabon

Festnahme nach mutmasslicher Geiselnahme bei Reisebus in Bayern

Die Autobahn 9 in Bayern ist zwischen Hilpoltstein und Greding in beide Richtungen voll gesperrt. Dort soll sich ein Reisebus in der Gewalt eines Geiselnehmers befunden haben.

Nach einer mutmasslichen Geiselnahme in einem Reisebus hat die Polizei am Dienstagabend auf der Autobahn 9 zwischen Hilpoltstein und Greding in Bayern einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen 21.30 Uhr habe es einen Zugriff der Polizei gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt. Ob der Täter wirklich eine Waffe bei sich hatte, sei noch unklar. Er habe dies behauptet, sagte der Sprecher.

Kräfte des SEK hätten nach einem stundenlangen Einsatz zugegriffen. …