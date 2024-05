Puppy Yoga wird in Italien verboten.

Nach mehreren Beschwerden von Tierschutzverbänden gab das Gesundheitsministerium in Rom bekannt, dass die Verwendung von Tieren während der Yogastunden illegal sei, wie die Nachrichtenagentur APA am Freitag berichtete.

Massenproteste in Georgien gegen «russisches Gesetz» halten an

In Georgien im Südkaukasus halten Massenproteste gegen ein geplantes und äusserst umstrittenes Gesetz an, das die Arbeit zahlreicher Nichtregierungsorganisationen und kritischer Medien erschweren könnte. Im Zentrum der Hauptstadt Tiflis versammelten sich am Donnerstagabend erneut Tausende Menschen, um ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen über das Vorhaben ihrer moskaufreundlichen Regierung. In den Augen der Demonstranten ist dadurch die EU-Perspektive ihres Landes gefährdet. Neben georgischen Flaggen schwenkten viele deshalb erneut auch EU-Fahnen.