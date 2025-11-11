freundlich11°
Ägypten

Tote und Verletzte bei Unfall mit Reisebus in Ägypten

11.11.2025, 13:0511.11.2025, 13:05

Bei einem Unfall zwischen einem Reisebus und einem Lastwagen an der Küste des Roten Meeres in Ägypten sind zwei Menschen getötet und etliche weitere verletzt worden.

Sudanese people, who were driven from their homes and are now returning, crowd a bus station in Cairo, Egypt, Sunday, April 20, 2025. (AP Photo/Mohammed Salah) Egypt Sudan Returning Home
Der Unfall passierte am Dienstag in den frühen Morgenstunden. (Symbolbild)Bild: keystone

Insgesamt seien 38 Menschen unterschiedlicher Nationalität an Bord des Busses gewesen, hiess es in einer Mitteilung des Gouvernements des Roten Meeres auf Facebook. Nach Angaben der ägyptischen Behörden kamen ein Ägypter und eine Frau aus Russland ums Leben. Aus ägyptischen Sicherheitskreisen hiess es zudem, bei den Verletzten handle es sich um 27 russische, 2 litauische, 7 finnische und 3 ägyptische Staatsbürger.

Der Zusammenstoss ereignete sich demnach in den frühen Morgenstunden. Etliche Rettungswagen seien zum Unfallort geeilt. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus im etwa fünf Kilometer entfernten Ras Rareb gebracht worden.

Laut der ägyptischen Zeitung «Al-Masry al-Youm» soll es 36 Verletzte gegeben haben, darunter 24 ausländische Staatsangehörige, deren Identität erst noch geklärt werden müsse. (sda/dpa)

Erste nationale Kampagne gegen häusliche Gewalt
1 / 8
Erste nationale Kampagne gegen häusliche Gewalt

Der Bund lanciert im November 2025 erstmals eine nationale Kampagne gegen häusliche Gewalt.
quelle: edi
