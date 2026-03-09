Frau stirbt bei Ballonabsturz auf Stadtgebiet in Polen

Ein Heissluftballon ist in Polen aus ungeklärter Ursache in ein Stadtgebiet geraten und auf eine Strasse gestürzt.

Wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete, fiel eine 28 Jahre alte Frau in der Stadt Zielona Góra aus dem Passagierkorb auf ein Hausdach und starb. Ihre beiden Begleiterinnen überlebten. Sie wurden nach Polizeiangaben zwar verletzt, konnten aber nach einer unsanften Landung auf der Strasse selbst aussteigen.

Landung an Bushaltestelle

In einem Online-Bericht des TV-Nachrichtensenders TVN24 war zu sehen, wie der Ballon in das Stadtgebiet flog und dabei rasch an Höhe verlor. Auf Fotos war dann die beschädigte Ballonhülle an Bäumen über einer Strasse hängend zu sehen. Der Korb mit zwei Passagierinnen landete auf der Strasse an einer Bushaltestelle, wie ein Polizeisprecher dem Sender sagte.

Nach der dritten Frau wurde aufgrund von Hinweisen ihrer Begleiterinnen gesucht. Schliesslich habe man sie auf einem Hausdach gefunden. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. Die Tote sei die Pilotin, die den Ballon gesteuert habe, sagte der Polizeisprecher. Sie habe als sehr erfahren gegolten. (dab/sda/dpa)