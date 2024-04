Ägyptischer Präsident al-Sisi für dritte Amtszeit vereidigt

In Ägypten ist Präsident Abdel Fattah al-Sisi am Dienstag für eine dritte Amtszeit vereidigt worden. In einer Ansprache im Parlament versprach er, Reformen umzusetzen und dem «Schutz der nationalen Sicherheit Ägyptens in einem turbulenten regionalen und internationalen Umfeld» Priorität einzuräumen.

Abdel Fattah al-Sisi. (Symbolbild) Bild: keystone

Bei der Präsidentenwahl in Ägypten Ende Dezember war al-Sisi mit grosser Mehrheit wiedergewählt worden und kann damit mindestens bis 2030 im Amt bleiben. Der 69-Jährige war nach einem Militärputsch im Jahr 2013 an die Macht gekommen und regiert das Land seitdem mit harter Hand. Nach Einschätzung von Kritikern gab es seit seiner Machtübernahme keine freie Wahl mehr im Land, die Opposition wurde nahezu komplett erstickt. (rbu/sda/dpa)