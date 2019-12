International

AfD

AfD-Politiker soll 98 Kilo Kokain geschmuggelt haben



AfD-Politiker soll 98 Kilo Kokain geschmuggelt haben – die Reaktionen sind ...

Ein AfD-Kommunalpolitiker aus Niedersachsen steht im Verdacht, in millionenschwere Drogengeschäfte verstrickt zu sein. Dies machte das Nachrichtenmagazin «Spiegel» am Freitag publik. Dem niedersächsischen AfD-Mann Marcus Hoffmann (45) werfe die Staatsanwaltschaft vor, an der illegalen Einfuhr im grossen Stil beteiligt gewesen zu sein.

Es geht um 98 Kilogramm Kokain 😳

Die Reaktionen liessen nicht auf sich warten ...

AfD - Alternative für Dealer?! — Christian (@OssiHamburger) December 13, 2019

Und wieder hetzt die Luegenpresse gegen unsere AfD. Aufrechter AfD Politiker wollte 100kg Kokain sicherstellen um das biodeutsche Volk zu schützen. Dabei wurde er um 2 kg beschissen und wie immer kann man nirgends lesen welche Nationalität der Dealer hat.https://t.co/UagtAa42p9 — Raku62 (@Rakub62) December 14, 2019

Ja, mit den «Verschnupft»-Sprüchen war auch zu rechnen ... Darf man nun sagen „AfD tötet“? Weidel regiert auf solche Meldungen leicht verschnupft. Hat Gauland nun die Nase voll? Wer ist noch alles AfDealer? https://t.co/mpgvbAOlgw #Hoffmann #Bremerhafen #Koks #Kokain #AfDealer #Schneemann 👃🏻 ⛄️ pic.twitter.com/rFpU5pJFA3 — B. Rüchtigt 🇩🇪🇪🇺 (@Bear_Greeter) December 14, 2019

Bloss «Eigenbedarf» 98 kg gehen bei der AfD doch als Eigenbedarf durch. Erklärt wenigstens den anhaltenden Größenwahn. 🤷‍♀️ — Misia (@misia_hh) December 13, 2019

Die Nebenwirkungen sind bekannt ... Nebenwirkungen von #Kokain: Redseligkeit, Wegfall von Hemmungen, Aggressivität, Egozentrismus bis hin zum "Größenwahn", Abnahme der Kritik- und Urteilsfähigkeit, Angst- und Wahnzustände, Gedächtnisstörungen...🤔



So langsam verstehe ich, was hinter dem Erfolg der #AfD steckt...😉 — t. fehring (@t_fehring) December 14, 2019

Die politische Vorgesetzte von Hoffmann, die niedersächsische AfD-Landesvorsitzende Dana Guth, zeigte sich laut «Spiegel»-Bericht von den Ermittlungen «überrascht» und betonte, für den Mann gelte die Unschuldsvermutung.

«Koksen ist undeutsch» Unsinn, Koksen ist doch undeutsch! Kokain wird von Ausländern hergestellt, in Südamerkia. Ein AfD Politiker tut sowas nicht! Wahrscheinlich wurde ihm das von A. Baerbock zugesteckt im Rahmen einer links grünen Verschwörung, um die Retter des deutschen Volkes auszuschalten. 😅 — Tim Roth (@TimRoth39852006) December 14, 2019

Hoffmann war Vorsitzender eines AfD-Kreisverbands, habe den Posten aber vor vier Wochen «aus persönlichen Gründen» aufgegeben.

Der Stoff habe einen Strassenverkaufswert von etwa acht Millionen Euro. In dem Verfahren gebe es drei weitere Beschuldigte.

(dsc)

Abonniere unseren Newsletter