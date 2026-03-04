sonnig12°
AfD

Kay Gottschalk: AfD-Parteikollegin von Storch sei handgreiflich geworden

AfD-Politiker Gottschalk: Parteikollegin von Storch sei handgreiflich geworden

04.03.2026, 16:5104.03.2026, 16:51

In der Fraktion der rechtspopulistischen AfD im Deutschen Bundestag ist es diese Woche ganz schön hart zur Sache gegangen. Der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Kay Gottschalk wirft Fraktions-Vize Beatrix von Storch vor, sie sei ihm gegenüber handgreiflich geworden.

epa12406951 Alternative for Germany party (AfD) deputy chairman Kay Gottschalk attends the proclamation of the sentence in the eviction proceedings against the far-right federal Alternative for German ...
Kay Gottschalk wirft seiner Parteikollegin Beatrix von Storch vor, sie sei ihm gegenüber handgreiflich geworden.Bild: keystone

Nach Angaben von Teilnehmern einer internen Runde begann die Auseinandersetzung zwischen den beiden, als Gottschalk in dem Kreis kritisierte, eine Mitteilung zum Iran-Krieg sei am Wochenende zu spät veröffentlicht worden. Laut Gottschalk kam die stellvertretende Fraktionsvorsitzende daraufhin zu ihm.

«Sie hat mir erst das Handy vor die Nase gehalten und mir dann zweimal die flache Hand auf die Stirn geknallt», sagte Gottschalk auf Nachfrage. Zuerst hatte «Bild» über den Zwischenfall berichtet.

epa12077785 Beatrix von Storch, Alternative for Germany (AfD) party faction deputy chairwoman, prior to the second round of voting at the Bundestag in Berlin, Germany, 06 May 2025. The new German gove ...
Beatrix von Storch hat angeblich Gottschalk mit ihrer flachen Hand auf die Stirn geknallt.Bild: keystone

«Ich war völlig überrascht und halte dieses Verhalten für absolut unangemessen», kommentierte Gottschalk. Von Storch sagte dagegen, sie habe den Fraktionskollegen nicht geschlagen, sondern «ich habe an seine Stirn getippt».

Die AfD stellt die zweitstärkste Fraktion im Bundestag, dem deutschen Parlament. (hkl/sda/dpa)

Themen
