Mehr als 30 Tote nach Sturzfluten in Afghanistan

Bei Sturzfluten in Afghanistan sind mehr als 30 Menschen in den Tod gerissen worden. Innerhalb der vergangenen 72 Stunden seien landesweit mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen, bestätigte der Katastrophenschutz am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt waren demnach acht Provinzen betroffen.

Kanada: «Regenmenge von drei Monaten binnen weniger als 24 Stunden»

Während in weiten Teilen Kanadas noch immer heftige Waldbrände wüten, haben ungewöhnlich starke Regenfälle im Südosten des Landes nun Überschwemmungen ausgelöst. Vier Menschen, darunter zwei Kinder, galten am Samstag (Ortszeit) als vermisst, wie kanadische Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. «Wir haben die Regenmenge von drei Monaten in weniger als 24 Stunden bekommen. Der Regen kam schnell und heftig», zitierten örtliche Medien den Premier der betroffenen Provinz Novia Scotia, Tim Houston. «Unser Klima verändert sich, das ist um uns herum offensichtlich», fügte er demnach hinzu. Im Mai und Juni hatten auch in der südöstlichen Provinz Novia Scotia noch heftige Waldbrände gewütet.