Sam Nujoma wurde 95 Jahre alt. (Bild aus dem Jahr 2004) Bild: keystone

Namibias Gründerpräsident Sam Nujoma ist tot

Einer der letzten Freiheitshelden des nachkolonialen Afrikas ist tot. Namibias Gründerpräsident Sam Nujoma starb am Samstag im Alter von 95 Jahren.

Das gab Präsident Nangolo Mbumba im nationalen Rundfunk und auf Facebook bekannt. Nujoma hatte die einstige deutsche Kolonie im Südwesten Afrikas nach jahrzehntelangem Guerillakrieg gegen die Mandatsmacht Südafrika in die Unabhängigkeit geführt. Bei den Feiern am 21. März 1990 war er als erster Präsident des neuen Staates vereidigt und 1994 sowie – nach einer Verfassungsänderung – 1999 im Amt bestätigt worden.

Der am 12. Mai 1929 in der Nordprovinz Ovamboland als Sohn einer Bauernfamilie geborene Politiker hatte nach kurzer Schulausbildung bei der Eisenbahn gearbeitet, ehe er wegen gewerkschaftlicher Tätigkeiten entlassen wurde. Er trat dann der damals noch marxistisch ausgerichteten South West African People's Organisation (SWAPO) bei, als deren Präsident er 1960 in Tansania ein Exil-Hauptquartier aufbaute. Nujoma, der bei öffentlichen Auftritten oft in polternde Rhetorik verfiel, hatte sich aber früh von marxistischen Ideologien getrennt und später eine funktionierende Demokratie aufgebaut.

Anders als sein verstorbener früherer Amtskollege Robert Mugabe im benachbarten Simbabwe hatte er einen würdigen Abgang aus der Politik gefunden. Der frühere Staatslenker und Unabhängigkeitsheld, der sich am Rande der Hauptstadt Windhuk auf dem sogenannten Heldenacker bereits in martialischer Pose hat verewigen lassen, verfolgte eine Politik der nationalen Aussöhnung. Seine SWAPO ist heute weiter bestimmende politische Kraft in Namibia, seit sie bei den ersten Wahlen unter UN-Aufsicht eine absolute Mehrheit erhielt. (sda/dpa)