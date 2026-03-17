Präsident der Republik Kongo mit fast 95 Prozent wiedergewählt

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In der zentralafrikanischen Republik Kongo ist der 82 Jahre alte Präsident Denis Sassou-Nguesso wiedergewählt worden. Der ehemalige Offizier, der seit mehr als 40 Jahren an der Spitze des ölreichen Landes steht, habe 94,8 Prozent der Stimmen erhalten, verkündete Innenminister Raymond Zéphirin Mboulou im Staatsfernsehen.

Denis Sassou-Nguesso ist seit mehr als 40 Jahren Präsident in der Republik Kongo. Bild: keystone

Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag seinen Angaben zufolge bei mehr als 84 Prozent. Am Wahltag selbst waren die Internetverbindungen in dem zentralafrikanischen Land mit etwa 6,5 Millionen Einwohnern zeitweise weitgehend abgeschaltet worden.

Der Sieg Sassou-Nguessos gegen sechs Herausforderer galt als wahrscheinlich – auch wegen der Zersplitterung der Opposition, die sich nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen konnte. Teile der Opposition boykottierten die Wahl. Mehrere prominente Politiker sind entweder in Haft oder im Exil.

Sassou-Nguesso ist der drittälteste Präsident Afrikas nach den Staatschefs Kameruns, Paul Biya (93), und Äquatorialguineas, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (83). Er gehört der regierenden Kongolesischen Arbeitspartei (PCT) an, die Institutionen und Ressourcen im Land dominiert.

Aussenpolitisch fährt Sassou-Nguesso einen pragmatischen Kurs und unterhält sowohl zu Ex-Kolonialmacht Frankreich als auch zu China und Russland gute Beziehungen. Die Sicherheitslage in der Republik Kongo gilt im Vergleich zum riesigen Nachbarland Demokratische Republik Kongo als deutlich stabiler. (hkl/sda/dpa)