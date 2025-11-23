Der Weltcupauftakt endet fürmit einer Enttäuschung. Auf der neuen Olympiabahn in Cortina d'Ampezzo liegt die Aargauerin nach dem ersten Durchgang mit dem Monobob in Führung, aus dem ersten Weltcupsieg wird es aber nichts. Im Finallauf fällt Hasler ohne ersichtlichen Fehler in den- gut eine halbe Sekunde hinter der. Die weiteren Schweizerinnen Debora Annen und Inola Blatty belegen die Plätze 11 respektive 18.Auch für die Männer gab es in Cortina mit dem Zweierbob kein Spitzenresultat.klassierten sich durch zwei Hundertstel getrennt in den. Gar nicht zufrieden sein konnten Timo Rohner und Tim Annen mit dem 17. Platz. Was zu denken gibt: Keines der Schweizer Teams konnte am Start mit den Besten mithalten, keines war in einem der beiden Läufen unter den besten zehn. Die Bahn in Italien mag neu sein, die Gesichter an der Spitze sind es nicht. Johannes Lochner führte den fast schon üblichen deutschen Dreifachsieg an. (riz/sda)