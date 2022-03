Mindestens zehn Tote bei Anschlag in Somalia – Parlamentarierin unter den Opfern

In Zentral-Somalia sind bei einem Anschlag am Mittwochabend mindestens zehn Menschen gestorben, darunter auch eine Parlamentsabgeordnete. Nach Polizeiangaben lösten zwei Selbstmordattentäter in der Regionalhauptstadt Beledwayne, wo derzeit Parlamentswahlen stattfinden, heftige Explosionen aus.

Wie YouTuber Drachenlord in den Knast kam – ein Drama in 5 Akten

«Die Russen jagten uns» – so erging es den zwei letzten Journalisten in Mariupol

Arbeiten an 737-Absturzstelle in China wegen Regens unterbrochen

Nach dem Absturz einer Boeing 737 im Süden Chinas mit vermutlich 132 Todesopfern sind die Arbeiten am Unglücksort wegen schlechter Wetterbedingungen ausgesetzt worden. Wie der staatliche Fernsehsender CCTV am Mittwoch berichtete, wurden Rettungs- und Sucharbeiten in der nur schwer zugänglichen Bergregion unterbrochen, weil es zu sehr regnete. Weiter berichteten Staatsmedien, dass zwei Tage nach dem Unglück am Montag weiterhin keine Überlebenden gefunden wurden. Auch konnte der Flugschreiber der Maschine noch nicht geortet werden.