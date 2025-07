Individualbesteuerung: Gegner starten Kampagne mit falscher Zahl und Hilfe von Freikirchen

«Laut Statistik beläuft sich das Bruttoeinkommen eines Schweizer Haushalts mit durchschnittlich zwei Personen auf 9780 Franken (2021). Pro Jahr sind es also 117'360 Franken. Gehen wir davon aus, dass die Einkommen normalverteilt sind – das ist eine sehr konservative Annahme –, dann verdienen 50 Prozent der Haushalte weniger als diese 117'000 Franken. In der Schweiz gibt es rund 4 Millionen Haushalte. Etwa 64 Prozent davon haben zwei oder mehr Personen. Das sind 2,56 Millionen. Die Initiative entlastet Haushalte, die 250'000 Franken und mehr verdienen. Also ist die Zahl von 1,2 Millionen Personen, die zusätzlich belastet werden, plausibel.»