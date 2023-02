Tote bei Terrorangriff in Zentrum von Somalias Hauptstadt Mogadischu

Mehr «International»

Im ostafrikanischen Somalia haben bewaffnete Terroristen Gebäude mit Regierungsmitarbeitern im Herzen der Hauptstadt Mogadischu angegriffen. Laut Polizei starben mindestens zehn Menschen bei dem Anschlag am Dienstag mit Explosionen, Schüssen und mindestens einem Selbstmordattentäter. Die Zahl könne steigen, sagte ein Polizist der Deutschen Presse-Agentur. In den Gebäuden in Abdiaziz, einem der sichersten Bezirke Mogadischus, hätten sich unter anderem ein hochrangiger Kommandeur des somalischen Militärs und Regierungsmitarbeiter sowie verletzte Soldaten und Milizionäre befunden. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab behauptete, für den Angriff verantwortlich zu sein.

Der Krisenstaat am Horn von Afrika mit etwa 16 Millionen Einwohnern wird seit Jahren von Gewalttaten erschüttert, insbesondere durch Al-Shabaab. Seit mehreren Monaten geht die Regierung mit einer militärischen Offensive gegen Al-Shabaab vor. Die Regierung konnte dabei weite Teile Zentralsomalias zurückerobern. Gleichzeitig intensivieren die Extremisten die Frequenz ihrer Anschläge.

Somalias Regierung teilte am Dienstag mit, dass die Armee mit Unterstützung internationaler Partner mehr als 42 islamistische Militante bei Luftangriffen im zentralsomalischen Bundesstaat Hirshabelle nördlich von Mogadischu getötet habe. Die Türkei und USA unterstützen Somalia im Kampf gegen die Islamisten mit Drohnen. (sda/dpa)