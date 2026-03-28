Britney Spears bei der Premiere von «Once Upon a Time in Hollywood» in Los Angeles am 22. Juli 2019 Bild: keystone

Nach Festnahme: Britney Spears sucht sich angeblich professionelle Hilfe

Anfang März überschlugen sich für die Sängerin die Ereignisse. Wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer wurde sie im US-Bundesstaat Kalifornien festgenommen. Nach ihrer Freilassung soll Britney Spears ihr Leben nun aber endgültig umkrempeln wollen.

Michelle Nuhn / watson.de

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Kaum eine Pop-Ikone steht so konstant im Fokus der Öffentlichkeit wie Britney Spears. Zwischen musikalischem Comeback, privaten Rückschlägen und neuen Schlagzeilen scheint es um die Sängerin selten ruhig zu werden. Zuletzt war es ihre Festnahme wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss, mit der sie in den Medien Aufsehen erregte.

Der Fall wird derzeit von der zuständigen Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Kalifornien geprüft. Der Sängerin droht neben dem Entzug ihres Führerscheins auch eine mögliche Haftstrafe.

Grund genug für Britney Spears, das Ruder nun endgültig herumzureissen und sich professionelle Hilfe zu suchen.

Ende 2023 Erschienen Britney Spears' Memoiren. Bild: AP

Britney Spears geht zu Anonymen Alkoholikern

Nach einem Vorfall Anfang März steht die 44-Jährige aktuell wohl an einem bedeutenden Wendepunkt in ihrem Leben. So soll sie intensiv an sich arbeiten – und dabei auf klare Veränderungen in ihrem bisherigen Lifestyle setzen. Vor allem einer Sache habe sie den Kampf angesagt: Alkohol.

Wie ein Insider gegenüber der «Daily Mail» verrät, soll Britney Spears keinen Alkohol mehr konsumieren. Dem Bericht zufolge ist sie inzwischen seit über drei Wochen abstinent.

Zudem nimmt die «Womanizer»-Interpretin nun angeblich regelmässig an Treffen der Anonymen Alkoholiker im Raum Los Angeles teil. Britney war in ihren AA-Treffen sehr offen und ehrlich. Sie sagte, sie liebe es, ihr Herz auszuschütten, da sie wisse, dass dies der beste Weg sei, zu heilen und sich besser zu fühlen», heisst es.

Auch in ihrem Alltag zeigt sich ein bewussterer Umgang mit Veränderungen. Die Quelle berichtet weiter: Das Einzige, was sie sich gönne, seien ausgefallene Kaffeegetränke. Britney Spears sei besonders ihrer Kinder zuliebe sehr vorsichtig, weil sie für sie da sein wolle.

Britney Spears bekommt Unterstützung von ihrer Familie

Obwohl ihre beiden Söhne Preston und Jayden zuletzt auf Hawaii lebten, hätten sie in den vergangenen Wochen viel Zeit mit ihrer Mutter verbracht. Laut des Insiders sei es für Britney Spears eine wichtige Entwicklung in der Beziehung mit ihren Kindern. «Sie ist sehr glücklich darüber, dass sie wieder so nah beieinander sind, das heilt ihr Herz, sie liebt ihre Söhne.»



«Vielen Dank für eure Unterstützung… Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, ist ein wahrer Segen!» Britney Spears

Dass sie aktuell von ihren Liebsten umgeben ist, zeigen auch die jüngsten Instagram-Posts der Sängerin.

In einem am Freitag veröffentlichten Clip war unter anderem zu sehen, wie Spears mit ihrem 19-jährigen Sohn Jayden herumalberte, während sie eine Reihe von Spiegelselfies machten. In sichtlich verbesserter Verfassung kommentierte sie: «Vielen Dank für eure Unterstützung… Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, ist ein wahrer Segen!»