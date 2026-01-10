immer wieder Schnee
DE | FR
burger
International
Analyse

USA: Das ist die Agenda des US-Aussenministers Marco Rubio

President Donald Trump is joined by Secretary of State Marco Rubio at a Mar-a-Lago Halloween party in Palm Beach, Fla., Friday, Oct. 31, 2025, (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) Donald Trump,Marco Rubio
Der Präsidentenflüsterer: Marco Rubio (r.).Bild: keystone
Analyse

«Rubios Rache»: So nutzt Rubio die Nähe zu Trump, um seine Ziele zu verwirklichen

Er gilt als der wichtigste aussenpolitische Berater des US-Präsidenten. Wer ist Marco Rubio? Und wie hat der Sohn kubanischer Immigranten es in den engsten Machtzirkel von Donald Trump geschafft?
10.01.2026, 11:4410.01.2026, 11:44
Renzo Ruf, Washington / ch media

Humor hat er ja. Marco Rubio dementierte am Donnerstag das Online-Gerücht, er sei daran interessiert, die Führung des NFL-Teams Miami Dolphins, das nach einer katastrophalen Football-Saison gerade einem neuen Coach suchen muss, zu übernehmen.

Er müsse sich auf «globale Ereignisse» konzentrieren, schrieb der amerikanische Chefdiplomat, über dessen Ämterfülle in Washington immer wieder gewitzelt wird. So übt Rubio nicht nur die Doppelfunktion eines Aussenministers und Beraters für nationale Sicherheit aus, so wie zuletzt Henry Kissinger von 1973 bis 1975. Dank der eigenwilligen Personalpolitik von Präsident Donald Trump amtiert der 54-Jährige auch als Chefarchivar der Bundesregierung.

Und damit steht Rubio nicht nur auf dem vorläufigen Höhepunkt der Macht, als aussenpolitischer Chefstratege eines Präsidenten, der die Welt immer wieder überrascht. Er ist nach fast 30 Jahren im Politbetrieb auch seinem grossen politischen Ziel so nahe gerückt, dass selbst sein Lieblings-Football-Team keine wichtige Rolle mehr spielt.

Denn nach der Entmachtung des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro strebt Trump in einem nächsten Schritt den Sturz des Regimes auf Kuba an. Und Rubio, Sohn kubanischer Migranten, sähe nichts lieber als die Befreiung von Havanna aus den Klauen der Kommunisten. Bereits witzelte der amerikanische Präsident deshalb, die kommenden Ereignisse auf der karibischen Insel könnten als «Marcos Rache» beschrieben werden. «Marco Rubio ist mit Kuba sehr vertraut», sagte Trump diese Woche in einem Fernsehinterview.

Amerikanische Traum verwirklicht

In der Tat. Obwohl Rubio sein ganzes Leben in den USA verbracht hat, ist er ein Kind Kubas. So spricht er als einer der wenigen führenden Politiker der Republikanischen Partei fliessend Spanisch, die zweitwichtigste Sprache des Landes.

Rubio ist aber auch ein ausserordentlich anpassungsfähiger Politiker. Seine Lebensgeschichte präsentierte er den Wählerinnen und Wählern deshalb als die Verwirklichung des amerikanischen Traums: Ein Kind aus einfachen sozialen Verhältnissen, das es dank harter Arbeit ganz nach oben geschafft hat.

Einige Facetten seiner Biografie passen nicht zu dieser sorgsam konstruierten Geschichte. Während seines rasanten Aufstiegs übertünchte Rubio sie deshalb. So erweckte er zumindest in jungen Jahren den Eindruck, als seien seine Eltern nach der Machtübernahme von Fidel Castro im Jahr 1959 aus Kuba geflüchtet. Doch das stimmt so nicht. Mario und Oriales Rubio verliessen die Insel bereits drei Jahre zuvor, unter Castro-Vorgänger Batista, und zwar vornehmlich aus wirtschaftlichen Gründen. Ein Grossvater von Rubio arbeitete kurze Zeit gar für das neue kommunistische Regime, flüchtete 1962 aber.

Entdeckt wurde Rubio von Jeb Bush

Am besten lässt sich die Geschmeidigkeit Rubios anhand der Mentoren illustrieren, auf die er sich während seines politischen Aufstiegs abgestützt hatte. Zuerst war da Jeb Bush, Gouverneur von Florida von 1999 bis 2007 und jüngerer Bruder des damaligen Präsidenten. Unter Bush verwandelte sich der «Sunshine State» in ein Labor konservativer Ideen.

Und Rubio verkörperte die Speerspitze dieser Bewegung. Er war ein Reformer mit Vorzeige-Familie, jung, charismatisch, optimistisch und als Latino auch das Aushängeschild einer neuen Generation von republikanischen Amtsträgern. Das rechte Pendant zu Barack Obama.

2010 nutzte Rubio dieses Sprungbrett, um eine hart umkämpfte Wahl in den Senat zu gewinnen. Bush unterstützte ihn damals, gegen den Willen des Parteiestablishments in Florida. Doch sechs Jahre später brach Rubio mit seinem Mentor. Er stieg ins Rennen um die Nomination zum Präsidentschaftskandidaten, obwohl auch Bush kandidierte.

Beide scheiterten an Trump, dem Gründervater der neuen Republikanischen Partei. Bush zuerst, Rubio wenig später.

In Erinnerung geblieben aus diesem Wahlkampf sind die heftigen Attacken Rubios auf den späteren Präsidenten. Trump sei ein Scharlatan, sagte er mehrmals; auch riss er zotige Witze über Trumps Männlichkeit und sagte: «Und wir alle wissen, was man über Männer mit kleinen Händen sagt.»

Nicht wenige Beobachter waren deshalb der Meinung, dass Rubio künftig den Anti-Trump-Flügel der Republikaner anführen werde. Schliesslich hatte er sich in der Vergangenheit für eine besonnene Migrationspolitik stark gemacht und auf das grosse Wählerpotenzial unter den Latinos aufmerksam gemacht.

Architekt der Aussenpolitik

Doch Rubio hatte andere Pläne. Im Senat wurde er während der ersten Amtszeit Trumps rasch zu einem zuverlässigen Verbündeten des unkonventionellen Präsidenten – obwohl er als aussenpolitischer Falke mit dessen Isolationismus wenig anfangen konnte. Auch als sich Trump nach seiner Niederlage 2020 ins Exil nach Florida zurückziehen musste, liess Rubio ihn nicht fallen. Bereits im April 2021 veranstaltete er in Trumps Residenz Mar-a-Lago in Palm Beach (Florida) eine Spendengala.

Nach seinem erneuten Wahlsieg im Jahr 2024 belohnte Trump diese Loyalität. Und Rubio ist nun, nach dem Präsidenten, der wichtigste Architekt der amerikanischen Aussenpolitik. Er kann die Zukunft der westlichen Hemisphäre gestalten, zu der auch Venezuela und Kuba gehören.

Eine solche Gelegenheit lässt sich ein Mann wie Marco Rubio, Sohn von Mario und Oriales, nicht entgehen. (aargauerzeitung.ch)

Mehr dazu:

Marco Rubio muss Trumps Irrsinn «ausputzen» – und schielt auf 2028
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Luftalarm im ganzen Land: Russland feuert Oreschnik-Rakete auf Ukraine
Ungeachtet laufender Friedensbemühungen hat Russland eine schwere ballistische Rakete auf die Westukraine an der Grenze zu EU- und Nato-Gebiet abgefeuert. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, für das gesamte Land sei am Donnerstag gegen 23.30 Uhr Ortszeit (22.30 Uhr MEZ) Luftalarm ausgelöst worden. Es habe die Gefahr des Starts einer ballistischen Waffe vom russischen Testgelände Kapustin Jar bestanden. Wenig später seien Einschläge im Gebiet Lwiw verzeichnet worden.
Zur Story