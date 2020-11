International

So könnte Joe Biden die US Wahlen 2020 schon heute Abend gewinnen



Bild: keystone

Wie die Wahl heute Abend schon entschieden werden könnte

Joe Biden könnte noch heute Abend in Michigan und Wisconsin gewinnen. Diesen Vorsprung aufzuholen, dürfte für Donald Trump sehr schwierig werden.

Vorweg dies: Es kann noch mehrere Tage oder gar Wochen dauern, bis sämtliche Stimmen für die US-Präsidentschaftswahl ausgezählt sind und der Sieger feststeht. Wegen der Corona-Pandemie haben mehr Amerikanerinnen und Amerikaner als sonst per Post abgestimmt. In Pennsylvania zum Beispiel wird damit gerechnet, dass die Briefstimmen erst am Freitag vollständig ausgezählt sind. Weil der dortige Gewinner 20 Wahlleute-Stimmen erhält, gilt Pennsylvania als besonders wichtiger Bundesstaat.

Nichtsdestotrotz könnte das Rennen auch schon heute entschieden werden. Noch offen ist das Ergebnis in diesen Bundesstaaten.

Georgia (94 Prozent der Stimmen ausgezählt)

mit 16 Wahlleuten

(94 Prozent der Stimmen ausgezählt) mit 16 Wahlleuten Michigan (91 Prozent der Stimmen ausgezählt)

mit 16 Wahlleuten



(91 Prozent der Stimmen ausgezählt) mit 16 Wahlleuten Nevada (67 Prozent der Stimmen ausgezählt)

mit 6 Wahlleuten



(67 Prozent der Stimmen ausgezählt) mit 6 Wahlleuten North Carolina (94 Prozent der Stimmen ausgezählt)

mit 15 Wahlleuten



(94 Prozent der Stimmen ausgezählt) mit 15 Wahlleuten Wisconsin (95 Prozent der Stimmen ausgezählt)

mit 10 Wahlleuten



(95 Prozent der Stimmen ausgezählt) mit 10 Wahlleuten Pennsylvania (64 Prozent der Stimmen ausgezählt)

mit 20 Wahlleuten

Donald Trump fehlen aktuell noch 57 Stimmen für einen Sieg. Sein Herausforderer Joe Biden liegt etwas vorne mit 32 fehlenden Stimmen.

Das ist der Zwischenstand

Für Nevada und Pennsylvania werden heute keine Ergebnisse erwartet. Hingegen in Georgia, Michigan, North Carolina und Wisconsin könnte es noch heute Abend zum Showdown kommen. Und so sieht es für die zwei Kandidaten in diesen Staaten derzeit aus:



Georgia

Trump: 50.5 Prozent 👈

Biden: 48.3 Prozent



Trump: 50.5 Prozent 👈 Biden: 48.3 Prozent Michigan

Trump: 49.1 Prozent

Biden: 49.3 Prozent 👈



Trump: 49.1 Prozent Biden: 49.3 Prozent 👈 North Carolina

Trump: 50.1 Prozent 👈

Biden: 48.7 Prozent

Trump: 50.1 Prozent 👈 Biden: 48.7 Prozent Wisconsin

Trump: 48.9 Prozent

Biden: 49.6 Prozent 👈



So gewinnt Biden

Ist am Abend klar, dass Biden seinen Vorsprung in Michigan und Wisconsin halten kann, liegt er bei 264 Wahlleute-Stimmen. Das aufzuholen dürfte für Trump sehr schwierig werden. Selbst wenn er sich North Carolina sichert, würde er erst bei 228 Wahlleute-Stimmen liegen.

In diesem Fall würde für Biden Georgia und Nevada das Zünglein an der Waage. Kann er in Georgia den Vorsprung von Trump wettmachen, ist der Fall klar: Dann ist Biden der nächste US-Präsident. Geht Georgia hingegen an Trump, so läge dieser bei 224 Stimmen – auch das noch immer kein Leichtes, um auf die 270 erforderlichen Stimmen zu kommen. Biden muss dann auf Nevada hoffen. Aktuell liegt er dort leicht vor Trump – mit 7600 Stimmen.

So gewinnt Trump

Auch wenn Trump in North Carolina und Georgia gewinnt, wird es eng für ihn. Kann er in Nevada den Vorsprung auf Biden ausbauen, so läge er noch immer erst bei 250 Wahlleute-Stimmen.

In dem Fall müsste er auf die 20 Stimmen in Pennsylvania hoffen, die aber erst gegen Ende dieser Woche ausgezählt werden. 2016 gewann er in dem Staat knapp vor Hilary Clinton, 2012 ging der umkämpfte Ort an Barack Obama.

