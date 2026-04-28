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«Der mit dem Wolf tanzt»: Nathan Chasing Horse zu langer Haft verurteilt

«Der mit dem Wolf tanzt»: Ex-Schauspieler zu lebenslanger Haft verurteilt

Der frühere US-Schauspieler Nathan Chasing Horse («Der mit dem Wolf tanzt») ist in einem Missbrauchs-Prozess zu jahrzehntelanger Haft verurteilt worden.
28.04.2026, 04:4628.04.2026, 04:46

Eine Richterin in Las Vegas im Bundesstaat Nevada habe für Chasing Horse eine Strafe von 37 Jahren bis lebenslänglich festgesetzt, berichteten der US-Sender NBC und die Zeitung «Las Vegas Review Journal».

FILE - Nathan Chasing Horse appears in court for his trial on charges of sexually abusing Indigenous women and girls, Jan. 20, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher, File) Nathan Chasing Horse
Nathan Chasing Horse muss jahrzehntelang ins Gefängnis.Bild: keystone

Der heute 49-Jährige war im Januar 2023 in seinem Haus in der Nähe von Las Vegas festgenommen worden. Den Ermittlungen zufolge soll er über längere Zeit eine Sekte mit Mitgliedern indigener Stämme in den USA und in Kanada angeführt und sich als «Medizinmann» ausgegeben haben. Mehrere junge Frauen, darunter eine damals 14-Jährige, hatten in dem Prozess Vorwürfe vorgebracht.

Von Jury schuldig befunden

Im Januar war Chasing Horse von Geschworenen in den meisten der 21 Anklagepunkte, darunter sexueller Missbrauch Minderjähriger, für schuldig befunden worden. Er hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Als Teenager spielte der indigene Amerikaner in dem preisgekrönten Western «Der mit dem Wolf tanzt» von Kevin Costner eine Figur namens «Lächelt viel». Der Film holte 1991 sieben Oscars. (sda/dpa)

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