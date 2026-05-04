Insbesondere komplexe Luftoperationen sollen bei «Tiger Meet» geübt werden. Bild: DPA

Schweizer Fliegerstaffel 11 nimmt an grosser Nato-Übung teil

Mehr «International»

Im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden nimmt die Schweiz auch in diesem Jahr an der multinationalen Nato-Übung «Tiger Meet» teil. Die Schweizer Luftwaffe wird mit fünf F/A-18-Kampfflugzeugen in Araxos, Griechenland, vertreten sein.

Vom 4. bis 15. Mai 2026 werde die fliegende Einheit der Schweiz gemeinsam mit 12 anderen Staffeln aus neun Ländern trainieren, teilte das Bundesamt für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Montag mit. Die Übung in realitätsnahen Szenarien diene dazu, die militärischen Fähigkeiten untereinander zu vergleichen und weiterzuentwickeln.

Insbesondere komplexe Luftoperationen sollen geübt werden. Insgesamt nehmen mehr als 50 Flugzeuge und rund 1500 Teilnehmende aus Belgien, Tschechien, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Polen, Spanien, Grossbritannien und der Schweiz an den Trainings teil.

Die Luftwaffenübung in Araxos, Griechenland, gehört gemäss der Schweizer Armee zu den grössten Übungen Europas. Die Fliegerstaffel 11 nimmt seit 2004 an der jährlichen Nato-Übung «Tiger Meet» teil. (sda)