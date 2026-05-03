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Weiteres Todesopfer nach Amoktat an türkischer Schule in Kahramanmaras

People stand at the courtyard of a secondary school where an assailant opened fire, in Kahramanmaras, Turkey, Wednesday, April 15, 2026, (IHA via AP) Turkey School Shooting
Am 15. April eröffnete ein Schüler in der Südtürkei das Feuer an seiner Schule.Bild: keystone

Nach Amoktat an türkischer Schule: 11-jähriges Mädchen stirbt an Verletzungen

03.05.2026, 10:4903.05.2026, 10:49

Mehr als zwei Wochen nach einer Amoktat an einer türkischen Schule ist die Zahl der Todesopfer auf zehn gestiegen. Ein elf Jahre altes Mädchen sei im Spital ihren Verletzungen erlegen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Ein Achtklässler hatte Mitte April an seiner Schule im südosttürkischen Kahramanmaras wahllos um sich geschossen und dabei mehrere seiner Mitschüler und eine Lehrerin getötet. Auch der 14-jährige Schütze ist offiziellen Angaben zufolge tot. Das Motiv der Tat blieb zunächst unklar. (sda/dpa)

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