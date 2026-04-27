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Mindestens drei Tote bei Zugunglück nahe Jakarta

epa12917680 Rescue workers evacuate passengers from a train accident at the East Bekasi train station in Jakarta, Indonesia, 27 April 2026. Several passengers were injured when two trains collided at ...
Rettungskräfte evakuieren Passagiere nach dem Zugunglück am Bahnhof East Bekasi in Jakarta.Bild: keystone

Mindestens drei Tote bei Zugunglück nahe Jakarta

27.04.2026, 21:4027.04.2026, 21:41

Bei einem Zugunglück im indonesischen Bekasi sind nach Angaben der Zeitung «Jakarta Globe» mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Wie das Blatt unter Berufung auf Behördenvertreter berichtet, kollidierten am Montagabend ein Nahverkehrszug und der Fernzug «Argo Bromo Anggrek» nahe dem Bahnhof East Bekasi im Grossraum Jakarta.

Laut «Jakarta Globe» wurden bislang 29 Passagiere evakuiert, drei Todesfälle seien bestätigt. Die Behörden warnten demnach, dass die Opferzahl noch steigen könnte, da die Rettungsarbeiten andauerten und sich offensichtlich noch Menschen in den beschädigten Waggons befänden.

Wie die Zeitung weiter berichtet, zeigten in sozialen Medien verbreitete Aufnahmen schwer beschädigte Zugteile, darunter ein Frauenabteil, in dem Fahrgäste eingeklemmt gewesen sein sollen. Rettungskräfte hätten sich demnach durch verbogenes Metall schneiden müssen, um Eingeschlossene zu erreichen.

Der staatliche Bahnbetreiber Kereta Api Indonesia (KAI) erklärte dem Bericht zufolge, gemeinsam mit Polizei und anderen Behörden liefen die Evakuierungsmassnahmen weiter. Verletzte seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, deren Kapazitäten nach Zeitungsangaben teilweise überlastet seien.

Die Ursache der Kollision ist laut «Jakarta Globe» noch unklar. Der Bahnverkehr auf der betroffenen Strecke bleibt demnach vorerst unterbrochen. (sda/dpa)

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