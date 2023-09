27 Tote, Dringlichkeitssitzung der UNO: Das Wichtigste zum Angriff auf Bergkarabach

Die Sorge vor einem weiteren Krieg in Europa wächst. Nun hat Aserbaidschan einen Militäreinsatz zur Eroberung von Bergkarabach gestartet. Was bislang bekannt ist.

Aserbaidschan hat am Morgen einen gross angelegten Militäreinsatz in Bergkarabach gestartet. Die Konfliktregion liegt auf aserbaidschanischem Gebiet, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt.

Das Militär in Baku begründete den Militäreinsatz mit angeblichen Verstössen Armeniens gegen den geltenden Waffenstillstand. Die armenische Seite weist diese Vorwürfe als erfundenen Vorwand zurück.

Am Abend hiess es in einem Bericht von Gegam Stepanjan, Menschenrechtsbeauftragter der international nicht anerkannten Republik Bergkarabach, es gebe 27 Todesopfer, darunter zwei Zivilisten. Darüber hinaus seien in der Konfliktregion im Südkaukasus bislang mindestens 200 Menschen verletzt worden, darunter 29 Zivilisten – drei Frauen, zwei Kinder und zwei Männer –, teilte Stepanjan mit. Aus 16 Orten seien insgesamt rund 7000 Bewohner vor dem aserbaidschanischen Beschuss in Sicherheit gebracht worden.

Das sagt Aserbaidschan

Im Südkaukasus hat die Ex-Sowjetrepublik Aserbaidschan einen neuen Militäreinsatz in der Konfliktregion Bergkarabach gestartet.

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium begründete den Einsatz am Dienstag als «Antiterroroperation lokalen Charakters zur Wiederherstellung der verfassungsmässigen Ordnung» in der Region.

Der Mitteilung aus Baku zufolge dient der Militäreinsatz dazu, den nach dem letzten Bergkarabach-Krieg 2020 im Waffenstillstand festgeschriebenen Rückzug armenischer Truppen aus dem Gebiet durchzusetzen.

Es werde nur auf militärische Ziele geschossen, behauptete das aserbaidschanische Verteidigungsministerium. Videos, die auf Social Media kursierten, sollen etwa Angriffe auf armenische Luftabwehrsysteme zeigen:

Den Angaben aus Baku zufolge wurden zuvor zunächst eigene Stellungen von armenischer Artillerie angegriffen und mehrere Soldaten verletzt.

Am Abend forderte Aserbaidschan zudem als Bedingung für das Ende seines Militäreinsatzes die Niederlegung der Waffen und die Abdankung der armenischen Führung in der Region Bergkarabach. «Die illegalen armenischen Militärverbände müssen die weisse Flagge hissen und alle Waffen abgeben, und das ungesetzliche Regime muss abdanken», heisst es in einer am Dienstag von örtlichen Medien verbreiteten Erklärung der Präsidialverwaltung in Baku. Anderenfalls würden die Kampfhandlungen bis zum Ende geführt, betonte die Führung der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik.

Das sagt Armenien

Armenien sieht das etwas anders. In einer von armenischen Medien am Dienstag verbreiteten Mitteilung des Aussenministeriums in Eriwan heisst es, dass «klare und eindeutige Schritte zur Beendigung der aserbaidschanischen Aggression» nötig seien.

Regierungschef Nikol Paschinjan hat wegen der Eskalation derweil eine Dringlichkeitssitzung des nationalen Sicherheitsrats einberufen.

Nikol Paschinjan zusammen mit Wladimir Putin im Juni 2023. Bild: keystone

Gibt es da nicht noch eine Republik Arzach?

Arzach ist ein De-facto-Staat, der bis 2017 Bergkarabach hiess. Die UNO und der Europarat betrachten das Gebiet – und somit die Konfliktregion – als Bestandteil Aserbaidschans. Da das Gebiet aber hauptsächlich von Armeniern bewohnt wird, sympathisiert Bergkarabach eher mit Armenien denn mit Aserbaidschan.

Der frühere Regierungschef der Republik Arzach, Ruben Wardanjan, berichtete auf seinem Telegram-Kanal von massivem Artilleriefeuer auf das Gebiet. Er forderte als Konsequenz:

«Die Führung von Armenien muss Arzach anerkennen und sich dem Schutz unserer Bürger anschliessen.»

Gemäss einem AFP-Reporter waren in Stepanakert – der Hauptstadt von Arzach – Explosionen zu hören. Auf Videos waren ausserdem Sirenen und Schüsse zu hören.

Die Anschuldigungen aus Aserbaidschan – dass zunächst eigene Stellungen von armenischer Artillerie angegriffen und mehrere Soldaten verletzt worden seien – wies die aktuelle Führung von Arzach zurück.

Wie reagieren andere Länder?

Angesichts des aserbaidschanischen Angriffs auf die Südkaukasus-Region Bergkarabach wird für Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates einberufen, wie aus Diplomatenkreisen verlautete. Zuvor hatte Armenien das Gremium um Hilfe gebeten. Am Rande der UN-Vollversammlung traf sich zudem Italiens Aussenminister Luigi Di Maio separat mit seinen Kollegen aus Aserbaidschan und Armenien und bot einer Mitteilung zufolge eine italienische Vermittlung an. Auch der Iran bot sich als Vermittler an.

Das russische Aussenministerium forderte einen Stopp der jüngsten Feindseligkeiten. «Wegen der schnellen Eskalation der bewaffneten Auseinandersetzungen in Bergkarabach rufen wir die Konfliktparteien auf, das Blutvergiessen sofort zu beenden, die Kampfhandlungen einzustellen und Opfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden», hiess es in einer am frühen Mittwochmorgen veröffentlichten Mitteilung des russischen Aussenministeriums, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete.

Frankreich forderte Aserbaidschan am Dienstag dazu auf, seine Offensive unmittelbar zu beenden. Kein Vorwand könne eine solch einseitige Aktion rechtfertigen, die Tausende Zivilisten bedrohe.

Frankreichs Präsident hat mit dem armenischen Regierungschef telefoniert. Bild: keystone

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron bekräftigte in einem Telefonat mit dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan zudem seine Unterstützung für die territoriale Integrität Armeniens. Wie der Élyséepalast im Anschluss mitteilte, forderte Macron die Wiederaufnahme von Gesprächen, um zu einem gerechten und dauerhaften Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan zu kommen und den Bewohnern Bergkarabachs Sicherheit und Rechte zu garantieren.

Der Iran hat derweil Vermittlung aus Teheran angeboten. Der iranische Aussenamtssprecher Nasser Kanaani forderte am Dienstag die Einhaltung des Waffenstillstandsabkommens von 2020 zwischen Aserbaidschan und Armenien, die beide eine Grenze mit dem Iran teilen. Erst vor wenigen Tagen hatte Irans Verteidigungsminister Mohammed-Resa Aschtiani vor einem Krieg in der Region gewarnt.

Der iranische Aussenamtssprecher Nasser Kanaani. Bild: keystone

Die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Iran sind traditionell schwierig. Die Führung in Teheran warf dem Nachbarland immer wieder vor, mit dem Westen und seinem Erzfeind Israel zu kooperieren. Der Iran wiederum unterhält wie Russland gute Beziehungen zu Armenien. Dennoch hatten sich jüngst hochrangige Militärvertreter aus Baku und Teheran für Gespräche getroffen und eine Vereinbarung zur Vertiefung der verteidigungspolitischen und militärischen Zusammenarbeit unterzeichnet.

Als Bedingung für das Ende des jetzigen Militäreinsatzes nannte Aserbaidschan die Niederlegung der Waffen und die Abdankung der armenischen Führung in der Region Bergkarabach. International wurde Aserbaidschan für sein gewaltsames Vorgehen kritisiert. Bundesaussenministerin Annalena Baerbock etwa forderte: «Aserbaidschan muss den Beschuss sofort einstellen und an den Verhandlungstisch zurückkehren.»

Ähnlich äusserte sich US-Aussenminister Antony Blinken. In einem Telefonat mit Aserbaidschans Machthaber Ilham Aliyev betonte er, dass es keine militärische Lösung gebe und dass die Parteien den Dialog wieder aufnehmen müssten, wie der Sprecher des Aussenministeriums, Matthew Miller, mitteilte. Blinken habe die von Aliyev geäusserte Bereitschaft zur Kenntnis genommen, die Militäraktionen einzustellen und ein Treffen von Vertretern Aserbaidschans und der Bevölkerung Bergkarabachs abzuhalten. Blinken unterstrich, dass dies sofort umgesetzt werden müsse. Rückendeckung für Baku kam hingegen aus der Türkei.

Die ebenfalls islamisch geprägte Türkei gilt als Schutzmacht Aserbaidschans, wohingegen das christlich-orthodoxe Armenien traditionell auf die Unterstützung Russlands setzt, das in der Region auch eigene Soldaten stationiert hat.

Worum geht's beim Konflikt überhaupt?

Das christlich-orthodoxe Armenien und das muslimische Aserbaidschan sind seit Langem verfeindet. Grösster Zankapfel zwischen Eriwan und Baku ist die Enklave Bergkarabach, die zu Aserbaidschan gehört, aber von Armeniern bewohnt wird. Nach einem Krieg Anfang der 1990er Jahre hatte zunächst Armenien die Oberhand. In einem zweiten Krieg 2020 siegte das mit Geld aus dem Öl- und Gasgeschäft hochgerüstete Aserbaidschan und eroberte eigenes Territorium zurück.

In kürzeren Militäraktionen danach besetzte Baku auch etwa 150 Quadratkilometer armenisches Staatsgebiet. Das Aussenministerium von Armenien verlangte in der vergangenen Woche, dass Aserbaidschan diese Gebiete räume. Baku erwiderte, dass Armenien immer noch acht aserbaidschanische Dörfer besetzt halte.

Baku blockiert seit Monaten den Latschin-Korridor – die Verbindung der etwa 120'000 Karabach-Armenier nach Armenien. In dem Gebiet fehlt es an Lebensmitteln und Medikamenten.

Wer unterstützt wen?

Aserbaidschan wird in dem Konflikt von der Türkei unterstützt, während Russland als traditionelle Schutzmacht Armeniens an Einfluss verliert. «Infolge der Ereignisse in der Ukraine haben sich die Möglichkeiten Russlands verändert», sagte kürzlich Regierungschef Paschinjan in einem Interview mit dem US-Medium «Politico». Sein Land wolle künftig vermeiden, von äusseren Beschützern abhängig zu sein. (yam/jaw/sda/dpa)

