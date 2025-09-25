wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
International
Asien

Nach Super-Taifun «Ragasa»: Neuer Sturm in Ostasien bereits im Anmarsch

Nach Super-Taifun «Ragasa»: Neuer Sturm in Ostasien bereits im Anmarsch

Nach Super-Taifun «Ragasa» ist in Südostasien bereits ein neuer Sturm im Anmarsch.
25.09.2025, 08:0425.09.2025, 08:04

«Bualoi», der bisher noch als Tropensturm eingestuft wird, könnte nach Prognosen der philippinischen Wetterbehörde Pagasa am Freitag in der Region Bicol auf Land treffen. Bicol liegt im Süden der philippinischen Hauptinsel Luzon. Auch in anderen Gebieten des südostasiatischen Inselstaates sei mit starken Regenfällen, heftigen Winden und Sturmfluten zu rechnen, teilte die Agentur mit.

epa12402160 An uprooted tree on the roadside in Yangjiang City, Guangdong Province, China, 24 September 2025. Typhoon Ragasa, the 18th typhoon of 2025, made landfall in south China&#039;s Guangdong Pr ...
Ein ausgerissener Baum in der chinesischen Provinz Guangdong.Bild: keystone

Die Behörden ordneten vorsorgliche Evakuierungen an, Schulen wurden geschlossen und der Schiffsverkehr eingestellt. Der Sturm «Bualoi», der auf den Philippinen «Opong» genannt wird, ist bislang mit Böen von bis zum 135 Stundenkilometern unterwegs.

Warnung vor Schlammlawinen am Vulkan Mayon

Das philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) warnte als Folge des erwarteten Starkregens vor möglichen Laharen am Vulkan Mayon, der in der Region Bicol liegt und einer der aktivsten Vulkane des Landes ist. Lahare sind gefährliche, fliessende Gemische aus Wasser und vulkanischem Material, die wie eine Schlammlawine den Vulkanhang herunterströmen.

«Ragasa» ist derweil in abgeschwächter Form unterwegs nach Vietnam, wo der Sturm wahrscheinlich gegen Mittag (Ortszeit) in Mong Cai im Nordosten auf Land treffen wird. Die Behörden befürchteten starke Regenfälle und Erdrutsche. Zahlreiche Flüge in der Region wurden gestrichen oder verschoben. Den Prognosen zufolge könnte sich anschliessend Tropensturm «Bualoi» weiter verstärken und ebenfalls in Richtung Vietnam ziehen.

Stärkster Sturm der Saison

In der Pazifikregion ist «Ragasa» bereits der 18. Taifun in dieser Saison – und der bisher schwerste des Jahres, der sogar die Kategorie Super-Taifun erreichte. Im Nordwestpazifik, wo Japan, China und die Philippinen liegen, spricht man von einem Super-Taifun, wenn der Mittelwind mindestens 240 Kilometer pro Stunde erreicht. Auf den Philippinen und in Taiwan kostete die zerstörerische Wucht von «Ragasa» mehr als 20 Menschen das Leben.

Super-Taifun «Ragasa»: Taiwan und Philippinen melden Tote

Alltag in Südchina kehrt zurück

In Südchina und Hongkong brachte «Ragasa» orkanartige Winden, Starkregen und Überschwemmungen – nun kehrt dort langsam wieder Alltag ein. In der besonders betroffenen Küstenprovinz Guangdong hoben die Behörden Einschränkungen für Baustellenarbeiten und den öffentlichen Nahverkehr in vielen Grossstädten wieder auf, wie chinesische Staatsmedien berichteten. Auch der Schulunterricht findet wieder statt.

Am Hongkonger Flughafen – einem wichtigen internationalen Drehkreuz – hoben wieder Passagiermaschinen ab, nachdem am Vortag Hunderte Flüge gestrichen worden waren. Nur vereinzelt wurden noch Verbindungen abgesagt.

Suche nach Vermissten in Taiwan

In Taiwan revidierten die Behörden die Zahl der Todesopfer zunächst von 17 auf 14, weil zuvor einige Fälle doppelt gezählt worden waren. Mittlerweile stieg die Opferzahl auf mindestens 15. Infolge des Taifuns war am Dienstagabend (Ortszeit) im dünn besiedelten östlichen Landkreis Hualien ein Staudamm übergelaufen. Die Wasser- und Schlammmassen verwüsteten ganze Ortschaften und rissen eine Brücke weg.

Durch Überlaufen des Stausees flossen laut Behördenangaben mehrere Millionen Tonnen Wasser ab. Der Wasserstand sank demnach von 200 Meter auf 120 Meter ab. Unterdessen geht die Suche nach Überlebenden und Opfern weiter. Den Behörden zufolge gelten in den Gebieten noch rund 30 Menschen als vermisst. Mehr als 50 wurden demnach verletzt.

Das Militär und der Katastrophenschutz arbeiten daran, Strassen wieder freizubekommen, und versorgen Bewohner mit Hilfsgütern. In rund 3'000 Haushalten gab es zeitweise kein Wasser. Auch die Telekommunikation im Unglücksgebiet ist weiter eingeschränkt. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
2
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
3
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
4
Warum dieser Elektro-Kleinwagen zum Hit wird
5
Das nächste bezahlbare E-Auto kommt und der kleine Stromer sieht richtig gut aus
Meistkommentiert
1
UNHCR: Mehr als eine Million Flüchtlinge nach Syrien zurückgekehrt
2
Ex-Hopper Francis Momoh kehrt in die Schweiz zurück +++ Mourinho neuer Trainer bei Benfica
3
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
4
So jetzt. Ein für allemal: So geht Risotto
5
Nationalrat will lebenslange Witwenrente abschaffen
Meistgeteilt
1
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
2
Der blockierte Markt – (fast) alles dreht sich um einen einzigen Spieler
3
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
4
Weitere Belastungsgrenze der Erde überschritten – Wissenschaftler warnen
5
Trump-Statue vor Kapitol aufgetaucht: Hand in Hand mit Epstein
Zalando ergreift Massnahmen gegen Rücksendungen – und sperrt Kundenkonten
Der Online-Warenhändler Zalando bietet an, dass bestellte Artikel, die dem Kunden nicht gefallen, zurückgeschickt werden können. Dies soll von einigen Kunden ausgenutzt werden. Zalando sperrt deshalb künftig Konten von Kunden, die zu viele Artikel retournieren.
Zur Story