Belinda Bencic steht beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells in den Achtelfinals. Die 28-jährige Schweizerin bezwingt die Belgierin Elise Mertens locker 6:2, 6:3. Nur zu Beginn der Sätze bekundete Bencic etwas Mühe. In ihrem ersten Aufschlagspiel musste die Weltnummer 12 gleich zwei Breakbälle abwehren. Anschliessend gelang ihr aber direkt der Servicedurchbruch und sie kam ins Rollen. Im zweiten Umgang musste Bencic ihr zweites Aufschlagspiel abgeben. Sie reagierte jedoch prompt, holte sich das Re-Break und zog später vorentscheidend auf 4:2 davon.
Im Achtelfinal am Mittwochabend Schweizer Zeit trifft Bencic auf Jessica Pegula. Gegen die Weltnummer 5 aus den USA hat sie alle vier bisherigen Duelle gewonnen. Zuletzt trafen die beiden vor drei Jahren in Charleston auf Sand aufeinander. (riz/sda)
