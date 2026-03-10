klar
Sportnews-Ticker: Bencic zieht locker in die Achtelfinals ein

Bencic zieht locker in die Achtelfinals ein +++ FCZ trennt sich von Vonlanthen

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
10.03.2026, 06:19
Bencic zieht locker in die Achtelfinals ein
Belinda Bencic steht beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells in den Achtelfinals. Die 28-jährige Schweizerin bezwingt die Belgierin Elise Mertens locker 6:2, 6:3. Nur zu Beginn der Sätze bekundete Bencic etwas Mühe. In ihrem ersten Aufschlagspiel musste die Weltnummer 12 gleich zwei Breakbälle abwehren. Anschliessend gelang ihr aber direkt der Servicedurchbruch und sie kam ins Rollen. Im zweiten Umgang musste Bencic ihr zweites Aufschlagspiel abgeben. Sie reagierte jedoch prompt, holte sich das Re-Break und zog später vorentscheidend auf 4:2 davon.

Im Achtelfinal am Mittwochabend Schweizer Zeit trifft Bencic auf Jessica Pegula. Gegen die Weltnummer 5 aus den USA hat sie alle vier bisherigen Duelle gewonnen. Zuletzt trafen die beiden vor drei Jahren in Charleston auf Sand aufeinander. (riz/sda)




FC Zürich und Vonlanthen lösen Vertrag auf
Der FC Zürich und Johan Vonlanthen gehen getrennte Wege. Wie der Klub in einer Medienmitteilung bekannt gab, wurde der Vertrag mit dem Coach und Individualtrainer der ersten Mannschaft aufgelöst. Der frühere Schweizer Nationalspieler verlässt den Stadtklub per sofort.

Vonlanthen stiess im Januar 2024 zum FCZ und arbeitete zunächst als Stürmer- und Techniktrainer in der Academy sowie bei den FCZ Frauen. Ende April 2024 rückte er in den Trainerstab der ersten Mannschaft auf und übernahm dort Aufgaben als Coach und Individualtrainer. (abu/sda)
Cup-Halbfinalist Yverdon trennt sich von Trainer Ursea
Yverdon hat Trainer Adrian Ursea mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Cup-Halbfinalist aus der Challenge League begründete den Schritt in einer Medienmitteilung mit den unregelmässigen Leistungen in der laufenden Saison. Interimistisch übernimmt der bestens bekannte 64-jährige Martin Andermatt das Amt des Cheftrainers der ersten Mannschaft. Der Zuger ist bereits technischer Direktor von Yverdon. (abu/sda)

Kanter siegt nach Massarbeit des Feldes
Der Deutsche Max Kanter gewann in Montargis den Sprint der 2. Etappe von Paris-Nizza, bei der Luke Lamperti aus den USA das gelbe Trikot als Führender behielt.

Kanter setzte sich in einem spannenden Finale durch. Denn das Feld schnappte sich den Niederländer Daan Hoole, der sich auf den letzten 20 km abgesetzt hatte, wenige hundert Meter vor der Ziellinie. Die dritte Etappe am Dienstag verspricht das erste grosse Ereignis für die Fahrer in der Gesamtwertung zu werden, mit einem 23,5 km langen Mannschaftszeitfahren in Zentralfrankreich zwischen Cosne-Cours-sur-Loire und Pouilly-sur-Loire. (abu/sda)

Ganna siegt vor Heimpublikum
Der zweifache Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna aus Italien gewann das erste Teilstück des Etappenrennens Tirreno-Adriatico. Im Kampf gegen die Uhr über 11,5 km nahm er allen Konkurrenten mindestens 22 Sekunden ab. Jan Christen als bester Schweizer büsste 39 Sekunden ein.

Am Ende der einwöchigen Rundfahrt wird sich der 32-jährige Ganna nicht auf den vorderen Plätzen wiederfinden. Dafür sind die kommenden Etappen des «Rennens zwischen den Meeren» zu anspruchsvoll. In der Favoritenrolle stehen der Mexikaner Isaac Del Toro oder der Slowene Primoz Roglic. (nih/sda)


Silber für Sandro Manser
An der Junioren-WM gewinnt Sandro Manser wie im Vorjahr Silber im Super-G. Der 20-jährige Schwyzer verpasst den Sieg erneut nur knapp.

2025 in Tarvisio waren es fünf Hundertstel, in diesem Jahr in Narvik sogar nur drei – doch erneut musste Manser einem Konkurrenten den Vortritt lassen. Dieses Mal war Victor Hahighat aus Frankreich knapp schneller als der Schweizer, der im Dezember in der Abfahrt von Santa Caterina seinen ersten Sieg auf Europacup-Stufe feierte. Komplettiert wurde das Podest vom Kanadier Jake Kertesz-Knight. (riz/sda)


Verstappen startet bei 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring
Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gibt sein Debüt beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Für den Niederländer geht ein Wunsch in Erfüllung. Sein Start beim Langstrecken-Klassiker rund um das Wochenende vom 14. bis 17. Mai geht aus einer Medienmitteilung von Mercedes-AMG hervor. Dort wird Verstappen als Einsatzfahrer genannt. Für sein von Mercedes-AMG unterstütztes Team Verstappen Racing sind zudem Lucas Auer, Jules Gounon und Daniel Juncadella dabei.

Verpflichtungen in der Formel 1 stehen dem 28-jährigen Red-Bull-Fahrer nicht im Wege. Zwei Wochen vor dem Ausflug an den Nürburgring wird in Miami in den USA gefahren, eine Woche danach steuert er sein Auto wieder im kanadischen Montreal.

Der Nürburgring könnte vielleicht sogar nicht der einzige Ausflug für ihn auf die Langstrecke sein. Zuletzt hatte Verstappen auch darüber gesprochen, irgendwann mit Ex-Weltmeister Sebastian Vettel auch bei den ikonischen 24 Stunden von Le Mans antreten zu wollen. (riz/sda/dpa)


