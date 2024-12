Elf Tote bei Feuer in Karaoke-Bar in Hanoi

Bei einer mutmasslichen Brandstiftung in einer Karaokebar in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi sind elf Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden überdies zwei weitere Menschen bei dem Feuer verletzt.

Die Einsatzkräfte am Ort des Brandes. Bild: keystone

«Die Polizei vermutet, dass das Café niedergebrannt wurde und (...) hat den Täter festgenommen», hiess es. Staatsmedien veröffentlichten Fotos, die das weitestgehend von den Flammen zerstörte mehrstöckige Gebäude zeigten.

Der Polizei zufolge war am späten Abend ein Feuer mit vielen eingeschlossenen Menschen gemeldet worden. Rettungskräfte konnten sieben Menschen retten, elf wurden demnach tot geborgen. Augenzeugen sagten Staatsmedien zufolge, dass der Brand so massiv gewesen sei, dass niemand sich getraut habe, zu versuchen die eingeschlossenen Menschen zu retten.

In Vietnam hat es in den vergangenen Jahren mehrere tödliche Feuer gegeben. Die Brandschutzvorschriften sind lax und die Feuerwehr ist häufig schlecht ausgerüstet. 2022 waren bei einem Brand in einer Karaoke-Bar in einer Vorstadt der Wirtschaftsmetropole Ho-Chi-Minh-Stadt 32 Menschen ums Leben gekommen. (dab/sda/afp)