Mindestens 25 Tote nach Regenfluten auf den Philippinen – und es regnet weiter

Nach den starken Regenfällen auf den Philippinen über Weihnachten ist die Zahl der Toten auf mindestens 25 gestiegen. 26 Menschen, allen voran Fischer, galten noch als vermisst, wie der nationale Katastrophenschutz am Mittwoch weiter mitteilte. Mehr als 390'000 Menschen in 29 Provinzen des südostasiatischen Inselstaates seien von den Regenfällen ausserhalb der Monsunzeit betroffen. Gut 81'000 Menschen mussten demnach ihre Häuser verlassen und in Evakuierungszentren Zuflucht suchen.

Eine Seniorin wird evakuiert, da ihr Haus unter Wasser steht, Plaridel, 26. Dezember 2022. Bild: keystone

Eine Frau wird ins Trockene gehievt, Plaridel, 26. Dezember 2022. Bild: keystone

Der Regen hatte an Heiligabend begonnen. Er liess vor allem im Süden und Osten des Landes Flüsse über die Ufer treten und löste Erdrutsche aus. Allein in der Provinz Misamis Occidental auf der Insel Mindanao im Süden des Landes starben 13 Menschen. Die meisten der bisher aufgefundenen Opfer seien ertrunken, hiess es.

Rettungskräfte nutzten am Mittwoch die etwas bessere Wetterlage, um ihren Einsatz zu verstärken und die Menschen in den Überschwemmungsgebieten mit Lebensmitteln, Wasser und anderen Gütern zu versorgen, wie ein Direktor des Katastrophenschutzes am Mittwoch sagte. Ein Tiefdruckgebiet werde allerdings weiter Regen bringen, sagte das Wetteramt voraus. «Überschwemmungen und von Regen ausgelöste Erdrutsche sind wahrscheinlich», warnten die Meteorologen.

(yam/sda/dpa)