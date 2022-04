Sri Lankas Präsident hebt nationalen Notstand auf

In Sri Lanka gibt es seit Wochen Proteste. Auf der Insel südlich von Indien herrscht grosser Mangel an Treibstoff für die Stromerzeugung. Der Strom fällt praktisch jeden Tag stundenlang aus. Die Preise für Lebensmittel sind stark gestiegen. Das Land ist hochverschuldet und braucht dringend US-Dollar, um Treibstoff, Gas, Lebensmittel und Medikamente zu importieren. Sri Lanka hat Indien und China um Hilfe gebeten und auch den Internationalen Währungsfonds um Unterstützung ersucht.

Dessen ungeachtet dauerten die Proteste wegen der schlechten Wirtschaftslage in dem Inselstaat im Indischen Ozean an. Der Notstand hatte dem Präsidenten weitreichende Sicherheitsbefugnisse gegeben. Auch die Streitkräfte durften Menschen festnehmen und inhaftieren.

In Sri Lanka hat Präsident Gotabaya Rajapaksa den nationalen Notstand nach fünf Tagen für beendet erklärt. Dies bestätigte Bildungsminister Dinesh Gunawardena am Mittwoch im Parlament der Hauptstadt Colombo.

Sébastien Faure ist Sonderkorrespondent des Westschweizer Senders RTS in der Ukraine. Am Sonntag reiste der Journalist nach Butscha. Im Interview berichtet er, was er gesehen hat – und warum er nicht unversehrt da raus kommt.

Das Wichtigste zu Beginn: Wie geht es Ihnen?

Hmmm... Das ist eine schwierige Frage. Diese Woche war sehr anstrengend, auch wenn ich das Gefühl habe, dass meine Arbeit einen Sinn hat, indem sie Fakten aufzeigt und den Opfern eine Stimme verleiht. Für mich persönlich war es eine harte Zeit.