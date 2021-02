International

Asien

Tapir im Schulabfluss – sechsstündige Rettungsaktion in Malaysia



Tapir im Schulabfluss – sechsstündige Rettungsaktion in Malaysia

Tierische Unterbrechung einer nationalen Schulprüfung in Malaysia: Während die Jugendlichen in der Sungai Soi School in der Grossstadt Kuantan über einer Arbeit brüteten, kam ein Tapir auf das Gelände und fiel prompt in den Abfluss.

Herbeigeeilten Rettungskräften gelang es schliesslich nach sechs Stunden, das zwischen 200 und 250 Kilogramm schwere Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien, wie die Nachrichtenagentur Bernama am Donnerstag berichtete. Die Operation sei wegen der Grösse des Tieres schwierig gewesen.

Bei dem Streuner, der offenbar beim Fressen der Blätter eines nahe gelegenen Jackfruchtbaums in den engen Schulabfluss gestürzt war, handele es sich um ein erwachsenes Männchen, hiess es. Es habe eine Wunde am Rücken, aber zeige keine Beschwerden an den Beinen. Der Tapir werde nun behandelt und dann zurück in den Dschungel entlassen, hiess es von der Wildtierbehörde.

Tapire sind Säugetiere und kommen in Mittel- und Südamerika sowie in Südostasien vor. Besonderes Merkmal ist die rüsselartige Verlängerung von Oberlippe und Nase. Tapire gelten laut der Roten Liste der IUCN als bedroht. (aeg/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Tapir Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter