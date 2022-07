Vier Kandidaten für Präsidentenamt nach Regierungskrise in Sri Lanka

Nach anhaltenden Massenprotesten in dem vor der Südspitze Indiens gelegenen Inselstaat hatte sich Rajapaksa in der Nacht zum vorigen Mittwoch ins Ausland abgesetzt. Der bisherige Regierungschef Ranil Wickremesinghe wurde als geschäftsführender Präsident vereidigt. Er stellt sich am Mittwoch nun den Abgeordneten zur Wahl.

Nach der Flucht und dem Rücktritt von Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa bereiten sich die Parteien des Landes auf die Wahl eines neuen Staatsoberhaupts an diesem Mittwoch (20. Juli) vor. Vier Kandidaten stellen sich im Parlament in der Hauptstadt Colombo zur Wahl, doch gelten nur zwei von ihnen als chancenreich.

