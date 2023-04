Mindestens 30 Verletzte bei Zugunglück in Bangladesch

Bei einem Zugunglück in Bangladesch sind laut einem Zeitungsbericht mindestens 30 Menschen verletzt worden. Einige von ihnen seien nach dem Vorfall am Sonntagabend mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete der örtliche «The Daily Star» unter Berufung auf die Polizei. Demnach fuhr ein Personenzug in einem Bahnhof auf einen Güterzug auf.

Auf Bildern von der Unglücksstelle im Distrikt Comilla war zu sehen, wie Waggons aus den Gleisen gesprungen sind. Einsatzkräfte suchten in den zum Teil zerstörten Wagen nach Überlebenden. Unklar war, ob es Todesopfer gab. Sieben Wagen und die Lokomotive entgleisten dem Bericht zufolge. Die Rettungsarbeiten dauerten in der Nacht an.

Die Gründe für den Vorfall seien zunächst unklar, sagte ein zuständiger Bahnmanager der Zeitung. Ein anderer Zugmitarbeiter habe aber von einem kaputten Signalsystem an dem Bahnhof gesprochen. (sda/dpa)