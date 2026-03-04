Die schönsten Bilder des Blutmonds

Gestern Abend erschien der Erdtrabant tiefrot am Himmel. Die Färbung entsteht, weil der Mond mitten in einer totalen Mondfinsternis aufgeht. Der Mond tritt dabei in den Schatten der Erde. Das Sonnenlicht, das durch die Erdatmosphäre gebrochen wird, erreicht den Mond aber trotzdem – und lässt ihn von der Erde aus blutrot erscheinen. Eine totale Mondfinsternis ist nur möglich, wenn Sonne, Erde und Mond auf einer Linie liegen.

Das Himmelspektakel war in Europa leider nicht sichtbar. Darum: Die besten Bilder aus jenen Teilen der Welt, in denen die Mondfinsternis zu sehen war:

Asuncion, Paraguay Bild: keystone

Limassol , Zypern Bild: keystone

Buenos Aires, Argentinien Bild: keystone

Pachuca, Mexico Bild: keystone

Edinburgh, Texas Bild: keystone

Ahmedabad, India Bild: keystone

Ahmedabad, India Bild: keystone

San Salvador, El Salvador Bild: keystone

Havana, Kuba Bild: keystone

Peking, China Bild: keystone

Chicago, USA Bild: keystone

Kalifornien, USA Bild: keystone

(cst)