Vollmond im März: Die schönsten Bilder des Blutmonds

04.03.2026, 09:2504.03.2026, 09:25

Gestern Abend erschien der Erdtrabant tiefrot am Himmel. Die Färbung entsteht, weil der Mond mitten in einer totalen Mondfinsternis aufgeht. Der Mond tritt dabei in den Schatten der Erde. Das Sonnenlicht, das durch die Erdatmosphäre gebrochen wird, erreicht den Mond aber trotzdem – und lässt ihn von der Erde aus blutrot erscheinen. Eine totale Mondfinsternis ist nur möglich, wenn Sonne, Erde und Mond auf einer Linie liegen.

Das Himmelspektakel war in Europa leider nicht sichtbar. Darum: Die besten Bilder aus jenen Teilen der Welt, in denen die Mondfinsternis zu sehen war:

Asuncion, Paraguay

epaselect epa12793181 A full moon rises above the city in Asuncion, Paraguay, 03 March 2026. EPA/Juan Pablo Pino
Bild: keystone

Limassol, Zypern

The full moon rise over the Mediterranean sea in the southern city of Limassol, Cyprus, Tuesday, March 3, 2026. (AP Photo/Petros Karadjias) Cyprus Full Moon
Bild: keystone

Buenos Aires, Argentinien

epa12790894 The moon appears over the sky in Buenos Aires, Argentina, 02 March 2026. EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI
Bild: keystone

Pachuca, Mexico

epa12792321 The Blood Moon during the total lunar eclipse in Pachuca, Mexico, 03 March 2026. A total lunar eclipse occurs when the Earth is positioned between the full moon and the sun, causing the fu ...
Bild: keystone

Edinburgh, Texas

A total lunar eclipse rises over deep South Texas Tuesday March 3, 2026 in Edinburg, Texas. (Delcia Lopez/The Monitor via AP) Blood Moon Eclipse
Bild: keystone

Ahmedabad, India

A couple watch as a blood moon rises over Ahmedabad, India, Tuesday, March 3, 2026. (AP Photo/Ajit Solanki) India Lunar Eclipse
Bild: keystone

Ahmedabad, India

A blood moon rises over Ahmedabad, India, Tuesday, March 3, 2026. (AP Photo/Ajit Solanki) India Lunar Eclipse
Bild: keystone

San Salvador, El Salvador

epa12791850 A stage of a total lunar eclipse appears behind a statue in San Salvador, El Salvador, 03 March 2026. The total lunar eclipse left a &#039;Blood Moon&#039; that will be visible for approxi ...
Bild: keystone

Havana, Kuba

epa12792183 The Blood Moon during the total lunar eclipse in Havana, Cuba, 03 March 2026. A total lunar eclipse occurs when the Earth is positioned between the full moon and the sun, causing the full ...
Bild: keystone

Peking, China

The moon is seen shortly before total eclipse near a lantern in Beijing, Tuesday, March 3, 2026. (AP Photo/Ng Han Guan) China Blood Moon Eclipse
Bild: keystone

Chicago, USA

FILE - A total lunar eclipse, known as the blood moon, is visible between skyscrapers Friday, March 14, 2025, in downtown Chicago. (AP Photo/Kiichiro Sato) APTOPIX US Lunar Eclipse
Bild: keystone

Kalifornien, USA

The Worm Blood Moon is seen between tree branches as peak totality subsides, above Woodland Hills, Calif., Tuesday, March 3, 2026. (Alvin A.H. Jornada/San Francisco Chronicle via AP) Worm Blood Moon o ...
Bild: keystone

(cst)

