Die schönsten Bilder des Blutmonds
Gestern Abend erschien der Erdtrabant tiefrot am Himmel. Die Färbung entsteht, weil der Mond mitten in einer totalen Mondfinsternis aufgeht. Der Mond tritt dabei in den Schatten der Erde. Das Sonnenlicht, das durch die Erdatmosphäre gebrochen wird, erreicht den Mond aber trotzdem – und lässt ihn von der Erde aus blutrot erscheinen. Eine totale Mondfinsternis ist nur möglich, wenn Sonne, Erde und Mond auf einer Linie liegen.
Das Himmelspektakel war in Europa leider nicht sichtbar. Darum: Die besten Bilder aus jenen Teilen der Welt, in denen die Mondfinsternis zu sehen war:
Asuncion, Paraguay
Limassol, Zypern
Buenos Aires, Argentinien
Pachuca, Mexico
Edinburgh, Texas
Ahmedabad, India
San Salvador, El Salvador
Havana, Kuba
Peking, China
Chicago, USA
Kalifornien, USA
(cst)