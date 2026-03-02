Mond im Martinsloch – wann du das Naturschauspiel beobachten kannst

Mehr «Schweiz»

Es ist wieder soweit: Am 4. März 2026 wird der Mond genau so stehen, dass er durch das Martinsloch zu sehen sein wird. Das fast schon märchenhafte Schauspiel kann nur für wenige Minuten beobachtet werden und zieht jährlich viele Mondbegeisterte sowie Hobbyfotografinnen und -fotografen an.

Das Martinsloch ist eine natürliche Felsöffnung im Schlernmassiv. bild: elm

Wichtig für die Beobachtung des Schauspiels sind die Positionierung und die genaue Uhrzeit: Um 21.54 Uhr scheint der Mond durch das etwa 19 x 22 Meter grosse Felsenfenster der Tschingelhörner – das sogenannte Martinsloch. Es handelt sich dabei um eine natürliche Felsöffnung der Glarner Alpen auf etwa 2600 Meter über Meer. Das Martinsloch gehört zur UNESCO-Welterbe-Tektonikarena Sardona.

Beim Naturschauspiel wird das idyllische Bergdorf Elm vom Mondlicht durch das Felsenfenster erleuchtet. Anschliessend zieht der Mond über die Tschingelhörner. Das Ereignis findet einen Tag nach dem Vollmond am 3. März 2026 um 12.38 Uhr MEZ statt. Der Mond zeigt sich also in voller Pracht.

Die Gemeinde Elm organisiert einen kostenlosen Spaziergang, bei dem Geschichten und Sagen rund um den Mond und das Dorf erzählt werden. Treffpunkt: 21 Uhr bei der Kirche in Elm (Parkplätze beim Gemeindezentrum). Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Die Sonne scheint durchs Martinsloch. Bild: KEYSTONE

Falls du an diesem Tag nicht teilnehmen kannst: Am 13. und 14. März 2026 hast du die Chance, die Sonne durchs Martinsloch zu beobachten. Das Sonnenereignis ist das Pendant zum Mondereignis und kann zweimal jährlich – im Frühling und im Herbst – beobachtet werden. (cst)