freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Wissen

Mond im Martinsloch: Wann du das Naturschauspiel beobachten kannst

Mond im Martinsloch – wann du das Naturschauspiel beobachten kannst

02.03.2026, 12:0002.03.2026, 12:00

Es ist wieder soweit: Am 4. März 2026 wird der Mond genau so stehen, dass er durch das Martinsloch zu sehen sein wird. Das fast schon märchenhafte Schauspiel kann nur für wenige Minuten beobachtet werden und zieht jährlich viele Mondbegeisterte sowie Hobbyfotografinnen und -fotografen an.

Das Martinsloch ist eine natürliche Felsöffnung im Schlernmassiv.
Das Martinsloch ist eine natürliche Felsöffnung im Schlernmassiv.bild: elm

Wichtig für die Beobachtung des Schauspiels sind die Positionierung und die genaue Uhrzeit: Um 21.54 Uhr scheint der Mond durch das etwa 19 x 22 Meter grosse Felsenfenster der Tschingelhörner – das sogenannte Martinsloch. Es handelt sich dabei um eine natürliche Felsöffnung der Glarner Alpen auf etwa 2600 Meter über Meer. Das Martinsloch gehört zur UNESCO-Welterbe-Tektonikarena Sardona.

Beim Naturschauspiel wird das idyllische Bergdorf Elm vom Mondlicht durch das Felsenfenster erleuchtet. Anschliessend zieht der Mond über die Tschingelhörner. Das Ereignis findet einen Tag nach dem Vollmond am 3. März 2026 um 12.38 Uhr MEZ statt. Der Mond zeigt sich also in voller Pracht.

Mehr zum Vollmond:

Der März-Vollmond wird ein Blutmond – wo er sichtbar ist

Die Gemeinde Elm organisiert einen kostenlosen Spaziergang, bei dem Geschichten und Sagen rund um den Mond und das Dorf erzählt werden. Treffpunkt: 21 Uhr bei der Kirche in Elm (Parkplätze beim Gemeindezentrum). Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Die Sonne scheint durchs Martinsloch in den Tschingelhoernern auf das Dorf und die Kirche, aufgenommen am Mittwoch, 30. September 2015, in Elm. Die Sonne scheint jeweils im Fruehling und Herbst nur fu ...
Die Sonne scheint durchs Martinsloch.Bild: KEYSTONE

Falls du an diesem Tag nicht teilnehmen kannst: Am 13. und 14. März 2026 hast du die Chance, die Sonne durchs Martinsloch zu beobachten. Das Sonnenereignis ist das Pendant zum Mondereignis und kann zweimal jährlich – im Frühling und im Herbst – beobachtet werden. (cst)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Menschen auf dem Mond – die Geschichte des Apollo-Programms
1 / 18
Menschen auf dem Mond – die Geschichte des Apollo-Programms
Im Zuge ihres legendären Apollo-Programms hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa zwischen Juli 1969 und Dezember 1972 zwölf Menschen auf den Mond und wieder zurück zur Erde gebracht. So fing alles an ...
quelle: epa / nasa / ho
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So hast du eine Mondfinsternis noch nie gesehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
100-Jährigkeit liegt im Blut: Warum manche Körper langsamer altern
Das Blut von hundertjährigen Schweizerinnen und Schweizern weist Proteine auf, die stark denen von jungen Menschen ähneln. Deshalb scheinen sie vor Entzündungen und körperlichem Verschleiss gewappnet zu sein.
In unserem Blut treiben Hunderte verschiedene Proteine. Sie transportieren Sauerstoff, Hormone und Vitamine, koordinieren die Immunabwehr und regulieren den Stoffwechsel. Ihre Zusammensetzung verändert sich im Lauf des Lebens, weshalb die Proteinsignatur als biologische Altersuhr dient und verrät, wie schnell oder langsam Entzündungs- oder Verfallsprozesse im Körper ablaufen.
Zur Story