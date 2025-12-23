wechselnd bewölkt
Bondi Beach: Polizist ist nach Schuss in den Kopf wieder zuhause

«Ein Wunder» – Bondi-Beach-Polizist ist nach Schuss in den Kopf wieder zuhause

23.12.2025, 09:2823.12.2025, 09:28

Während der Terrorattacke am Bondi Beach in Sydney wurde einer der Polizisten, die die Täter stoppen wollten, am Kopf angeschossen.

Der Polizeibeamte ist laut «BBC» erst 22 Jahre alt und war zum Zeitpunkt des Einsatzes noch auf Probe bei seinem neuen Job. Der junge Polizist war mit seinen Kollegen auf Patrouille, als sie an den Strand ausrücken mussten.

epa12592768 Police at the scene where two gunmen opened fire at Bondi Beach in Sydney, Australia, 15 December 2025. Australia is in mourning after gunmen opened fire on Bondi Beach, killing 16 people ...
Der angeschossene Polizist war erst wenige Monate im Dienst.Bild: keystone

Der 22-Jährige wurde am Strand von einem der beiden Attentäter angeschossen. Dabei wurde ihm in den Kopf und an die Schulter geschossen.

Wie seine Familie nun bekanntgab, kann der junge Mann zu Weihnachten wieder nach Hause kommen. Dafür seien sie unendlich dankbar. Der 22-Jährige habe beim Vorfall die Sehkraft auf einem Auge verloren, abgesehen davon gehe es ihm wieder gut.

epa12606406 People continue to bring flowers to the Bondi Beach promenade as crowds return to Bondi Beach on the a day of National Reflection one week on from the Bondi Massacre in Sydney, Australia, ...
Die Anteilnahme am Strand von Sydney ist gross.Bild: keystone

Weiter bedankten sie sich bei allen Freunden und Fremden, die ihren Sohn besuchten und für sie da gewesen seien. Und dem medizinischen Team des Spitals für die Hilfe.

Beim Attentat am Bondi Beach Mitte Dezember wurden 40 Personen verletzt und 15 verloren ihr Leben. Neben dem 22-Jährigen wurde ein weiterer Polizist angeschossen. Dieser ist gemäss der Polizei noch immer im Spital und wird dort behandelt. (nib)

Themen
Antisemitischer Angriff am Bondi Beach in Sydney
1 / 15
Antisemitischer Angriff am Bondi Beach in Sydney

Nach ersten Erkenntnissen war eine jüdische Chanukka-Veranstaltung das Ziel des Angriffs.
quelle: keystone / jeremy piper
Mehr Informationen zum Held von Sydney bekannt – jetzt sprechen die Angehörigen
Video: watson
Maduro: «Energie darf nicht zur Kriegswaffe werden»
Angesichts der massiven Militärpräsenz der Vereinigten Staaten in der Karibik und Einsätzen der US-Küstenwache gegen mit Sanktionen belegte Öltanker in der Region hat der venezolanische Präsident Nicolás Maduro vor Konsequenzen für die internationalen Märkte gewarnt. «Energie darf nicht zu einer Kriegswaffe werden», hiess es in einem Brief Maduros an die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, den Aussenminister Yván Gil auf einer Pressekonferenz vorlas.
Zur Story