«Ein Wunder» – Bondi-Beach-Polizist ist nach Schuss in den Kopf wieder zuhause

Während der Terrorattacke am Bondi Beach in Sydney wurde einer der Polizisten, die die Täter stoppen wollten, am Kopf angeschossen.

Der Polizeibeamte ist laut «BBC» erst 22 Jahre alt und war zum Zeitpunkt des Einsatzes noch auf Probe bei seinem neuen Job. Der junge Polizist war mit seinen Kollegen auf Patrouille, als sie an den Strand ausrücken mussten.

Der angeschossene Polizist war erst wenige Monate im Dienst. Bild: keystone

Der 22-Jährige wurde am Strand von einem der beiden Attentäter angeschossen. Dabei wurde ihm in den Kopf und an die Schulter geschossen.

Wie seine Familie nun bekanntgab, kann der junge Mann zu Weihnachten wieder nach Hause kommen. Dafür seien sie unendlich dankbar. Der 22-Jährige habe beim Vorfall die Sehkraft auf einem Auge verloren, abgesehen davon gehe es ihm wieder gut.

Die Anteilnahme am Strand von Sydney ist gross. Bild: keystone

Weiter bedankten sie sich bei allen Freunden und Fremden, die ihren Sohn besuchten und für sie da gewesen seien. Und dem medizinischen Team des Spitals für die Hilfe.

Beim Attentat am Bondi Beach Mitte Dezember wurden 40 Personen verletzt und 15 verloren ihr Leben. Neben dem 22-Jährigen wurde ein weiterer Polizist angeschossen. Dieser ist gemäss der Polizei noch immer im Spital und wird dort behandelt. (nib)