Ziel des Angriffs war eine jüdische Chanukka-Veranstaltung am Bondi Beach in Sydney. Bild: keystone

Terroranschlag auf jüdisches Fest in Sydney fordert mindestens 12 Tote

Am Bondi Beach in Sydney in Australien haben zwei Angreifer am Sonntagabend (Ortszeit) das Feuer auf eine Chanukka-Veranstaltung eröffnet. Die Behörden ordnen den Anschlag als antisemitischen Terrorakt ein.

Mehr «International»

Das ist passiert

In der australischen Metropole Sydney haben am Sonntag zwei Angreifer einen Anschlag auf ein jüdisches Fest verübt. Dabei sind – Stand jetzt und offiziellen Angaben zufolge – mindestens 12 Menschen getötet worden. 29 weitere wurden hospitalisiert, darunter zwei Polizisten.

1 / 15 Antisemitischer Angriff am Bondi Beach in Sydney Nach ersten Erkenntnissen war eine jüdische Chanukka-Veranstaltung das Ziel des Angriffs. quelle: keystone / jeremy piper

Das Feuer eröffnet haben die Angreifer am beliebten Strand Bondi Beach, wo sich viele Familien zu einer Chanukka-Feier versammelt hatten. Das achttägige Lichterfest begann an diesem Sonntag.

Während der Einsatz am Sonntagabend (Ortszeit) noch lief, meldete die Polizei, dass eine Reihe verdächtiger Gegenstände in der Umgebung von Spezialkräften untersucht werde, eine Sperrzone sei eingerichtet worden.

Das wissen wir über die Angreifer

Die Polizei sprach von zwei Angreifern. Sie hätten am Sonntagabend gegen 18.47 Uhr begonnen, auf Familien zu schiessen.

Die Polizei sperrte das Gebiet rund um Bondi Beach weitläufig ab. Bild: keystone

Einer der Angreifer sei getötet worden. Medienberichten zufolge handelt es sich um Naveed Akram (24), offiziell bestätigt wurde dies jedoch nicht. Ein anderer mutmasslicher Täter sei in Gewahrsam, teilte die Polizei mit. Er sei verletzt worden und in kritischem Zustand.

Das ist über die Hintergründe bekannt

Minns, der Premier von New South Wales, sagte, der Angriff sei «darauf ausgerichtet gewesen, die jüdische Gemeinschaft zu treffen». Was ein Tag des Friedens und der Freude hätte sein sollen, der in der Gemeinde mit Familie und Unterstützern gefeiert werden sollte, sei «durch diesen schrecklichen und bösartigen Angriff erschüttert» worden, sagte Minns. Dies sei schockierend und schmerzhaft.

Chris Minns zeigte sich schockiert obs des Anschlags. Bild: keystone

Australiens Premierminister Anthony Albanese sprach von einem «Terrorakt». «Wir werden an der Seite der jüdischen Gemeinschaft stehen», sagte er bei einer Pressekonferenz. Fragen von Journalisten, ob sein Land genug gegen wachsenden Antisemitismus tue, wies er zurück. Australien nehme das Thema ernst, sagte Albanese. Kurz nach der Tat hatte er in einem X-Post von «schockierenden und erschütternden» Szenen gesprochen.

Anthony Albanese ordnet den Anschlag offiziell als Terrorakt ein. Bild: keystone

Darum sorgt dieses Video für Aufmerksamkeit

Videos in den sozialen Medien zeigen dramatische Szenen am Tatort. Eines zeigt einen Schützen, der von einer nahegelegenen Brücke aus feuert. Zu sehen sind auf den Videos auch Menschen, die in Panik vom Tatort fliehen.

Ein Video zeigt einen Passanten, der während des Anschlags einen der zwei Schützen überrascht und entwaffnet. Zu sehen ist, wie der Mann dem Angreifer zunächst von hinten auf den Rücken springt. Nach einem kurzen Gerangel nimmt er ihm das Gewehr ab. Der mutmassliche Täter, der zuvor noch mit dem Gewehr geschossen hatte, kann jedoch hinkend entkommen. In australischen Medien wird der Passant als «Held» gefeiert.

Ein anderes im Netz kursierendes Video zeigt Verletzte und mutmasslich Tote auf einer Wiese liegend. Einige Menschen scheinen behandelt oder wiederbelebt zu werden.

So gross ist die Wahrscheinlichkeit eines ähnlichen Anschlags in der Schweiz

Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG), geht derzeit nicht davon aus, dass sich Schweizerinnen oder Schweizer beim Fest in Sydney aufgehalten haben, wie er auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Davon geht auch das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) aus, wie ein Sprecher am Sonntag zu «Blick» und Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) sagte. Auf X meldete das EDA, es stehe mit der Botschaft vor Ort in engem Kontakt und verfolge die Lage aufmerksam.

«Wir sind bestürzt», schrieb der SIG in einer Mitteilung am Sonntag. Auch in der Schweiz werde der Anschlag in der jüdischen Gesellschaft «mit Entsetzen» aufgenommen. Antisemitischer Hass dürfe keinen Platz haben, weder in der Schweiz noch anderswo. Der SIG sprach zusammen mit der Plattform der Liberalen Juden der Schweiz (PLJS) den Betroffenen «ihr tief empfundenes Mitgefühl aus».

In der Schweiz sind nach Angaben des Generalsekretärs Kreutner keine öffentlichen Feiern zum Lichterfest am Sonntag vorgesehen. Die jüdische Gesellschaft feiert «Chanukka» hierzulande im Kreise der Familie oder in der Gemeinschaft. Dabei würden Leuchter entzündet, einem antiken Wunder gedacht und Hoffnung geteilt.

«Es ist eigentlich ein Fest der Freude.» Jonathan Kreutner

Doch der «grauenhafte Anschlag» überschatte nun Chanukka weltweit und sei ein herber Schlag für die Jüdinnen und Juden. Die Geschehnisse in Australien würden das ohnehin schwindende Sicherheitsgefühl der jüdischen Gesellschaft zusätzlich belasten – auch in der Schweiz.

Darum gibt sich die jüdische Welt so anklagend

Als eine der ersten Institutionen erhobt die jüdische Organisation Australian Jewish Association auf X Vorwürfe:

«Wie oft haben wir die Regierung gewarnt? Kein einziges Mal hatten wir das Gefühl, dass sie zugehört hat.»

Israels Staatspräsident Izchak Herzog forderte Australien zu mehr Schutz der jüdischen Gemeinde auf. «In genau diesen Momenten sind unsere Schwestern und Brüder in Sydney, Australien, von abscheulichen Terroristen angegriffen worden – bei einem äusserst grausamen Angriff auf Juden, die sich versammelt hatten, um am Bondi Beach die erste Chanukka-Kerze zu entzünden.»

Izchak Herzog spricht von einem «äussert grausamen Angriff auf Juden». Bild: keystone

Herzog sagte weiter: «Wir wiederholen unsere Warnungen immer wieder gegenüber der australischen Regierung, um Massnahmen einzufordern und gegen die enorme Welle des Antisemitismus zu kämpfen, die die australische Gesellschaft heimsucht.»

Herzog verwies auf die wiederholten Warnungen, die von israelischer Seite gegenüber der australischen Regierung erlassen worden seien, und Massnahmen einforderten, um gegen die enorme Welle des Antisemitismus anzukommen, die die australische Gesellschaft derzeit heimsuche.

Gideon Saar fordert die australische Regierung auf, «endlich zur Vernunft zu kommen». Bild: keystone

Auch der israelische Aussenminister Gideon Saar übt scharfe Kritik an der australischen Regierung. «Ich bin entsetzt über den mörderischen Schussangriff bei einer Chanukka-Veranstaltung in Sydney, Australien. Dies sind die Folgen der antisemitischen Randale auf den Strassen Australiens in den vergangenen zwei Jahren, die durch die antisemitischen und aufrührerischen Aufrufe ‹Globalisiert die Intifada› vorangetrieben wurde, die man heute umgesetzt hat», schreibt Saar in einem Post auf X und fordert:

«Die australische Regierung, die unzählige Warnsignale erhalten hat, muss endlich zur Vernunft kommen!» Gideon Saar

Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 ist eine weltweite Welle von Antisemitismus zu beobachten, darunter Angriffe auf Juden und Synagogen, bei der Israel-Kritik teils in Hass gegen Juden umschlägt.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat bestürzt auf die Nachrichten vom Angriff in Australien mit vielen Toten reagiert und schrieb auf X: «In diesen schweren Stunden sind wir in Gedanken bei den Betroffenen, den Verletzten und den Angehörigen der Opfer.» Der Zentralrat versah den Post mit einer Kerze in schwarz-weiss und dem Schriftzug «We stand with Sydney».

So kommentiert die Bundespräsidentin den Anschlag

UN-Generalsekretär António Guterres verurteile diese «abscheuliche Attacke», wie er über X mitteilte. «Mein Herz ist bei der jüdischen Gemeinschaft auf der ganzen Welt an diesem ersten Tag von Chanukka, ein Fest, das das Wunder des Friedens und das Licht, das die Dunkelheit besiegt, feiert.»

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter verurteilt den antisemitischen Terroranschlag. Bild: keystone

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat den Terroranschlag auf ein jüdisches Fest am Bondi Beach in Sydney verurteilt. Die Schweiz solidarisiere sich mit den Opfern und lehne jede Form von Gewalt, Antisemitismus und Hass entschieden ab, teilte Keller-Sutter auf X mit.

Auch andere Regierungschefs wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premier Keir Starmer äusserten ihr Mitgefühl.

Kanzler Friedrich Merz sprach von einem «antisemitischen Anschlag», der ihn fassungslos zurücklasse und schrieb:

«Dies ist ein Angriff auf unsere gemeinsamen Werte. Diesem Antisemitismus müssen wir Einhalt gebieten – hier in Deutschland und weltweit.» Friedrich Merz

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb in sozialen Netzwerken, sie sei schockiert über den Angriff und sende ihr Mitgefühl an die Familien und Angehörigen der Opfer. Europa stehe an der Seite Australiens und der jüdischen Gemeinschaften überall. «Wir sind vereint gegen Gewalt, Antisemitismus und Hass», betonte sie.

Ähnlich äusserte sich auch EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola, die zu einem Bild von einem Leuchter für das jüdische Lichterfest Chanukka schrieb: «Dieses Licht wird nicht erlöschen.»

Unddie EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas erklärte: «Dieser abscheuliche Akt der Gewalt gegen die jüdische Gemeinschaft muss aufs Schärfste verurteilt werden.» (lyn/sda/dpa)