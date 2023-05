Australische Polizei: Einer der grössten Heroin-Schmuggler gefasst

Die Polizei hat einen der mutmasslich grössten Heroinschmuggler der jüngeren Zeit festgenommen. Der Australier sei nach seiner Ausweisung aus der Türkei am Samstag am Flughafen der südostaustralischen Millionenmetropole Sydney festgenommen worden, teilte die australische Bundespolizei am Sonntag mit. Der Verdächtige soll seit März 2020 in mehreren Ländern ansässig gewesen sein und von Thailand aus den Schmuggel von fast 348 Kilogramm Heroin nach Sydney im Dezember 2020 organisiert haben.

Serbiens Präsident Vucic zieht sich von Parteivorsitz zurück

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic zieht sich vom Vorsitz seiner Serbischen Fortschrittspartei (SNS) zurück. «Dies ist der letzte Abend, an dem ich als Vorsitzender der SNS zu Ihnen spreche», sagte er am Freitag auf einer Grosskundgebung der nationalistischen Präsidentenpartei in Belgrad. Am Samstag hält die SNS einen Parteitag ab. Wer ihm als Nachfolger an der Spitze der Partei folgen soll, gab Vucic nicht bekannt.