So imposant wurden Drohnenshows in den letzten Jahren

Vor zwei Jahren lockte eine Drohnenshow in Genf über 800'000 Besuchende an. Damals waren 1350 Drohnen am Himmel zu sehen. Für diese Zeit war das eine beträchtliche Zahl an schwebenden Lichtkörpern am Himmel, welche Figuren bildeten.



Seither ist einiges passiert. Im April dieses Jahres wurde in Ho Chi Minh City (Vietnam) eine Drohnenshow mit 10'518 synchronisierten Fluggeräten am Himmel gezeigt. Nur wenige Monate später, am 16. Juni 2025, überbot eine Show in Chongqing (China) den Rekord schon wieder. 11'787 Drohnen bildeten mit imposanten Bildern den neuen Weltrekord. Zeit also, einmal die grössten Drohnenshows der letzten beiden Jahre anzuschauen:

Hinter den beiden letzten Weltrekorden steckt die chinesische Firma Damoda, welche sich auf die Technologie von Drohnenshows spezialisiert hat. (din)

