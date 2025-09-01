anhaltender Regen16°
DE | FR
burger
International
Australien

Polizisten ermordet: Australien jagt seit Tagen einen Reichsbürger

Polizisten ermordet und abgetaucht – Australien jagt seit Tagen einen Reichsbürger

Zwei Polizisten sterben im Kugelhagel, der Schütze flüchtet in die australische Wildnis – und versetzt eine ganze Region in Angst.
01.09.2025, 06:3201.09.2025, 09:19
Mehr «International»
Ein Artikel von
t-online

Im Süden Australiens fahnden Hunderte Polizisten seit Tagen nach einem schwer bewaffneten Gewalttäter, der mehrere Beamte erschossen und danach die Flucht ergriffen hat. Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass sich der Schütze in der Wildnis versteckt hält und rechnen ihn den selbst ernannten «Sovereign Citizens» zu – einer ideologischen Strömung, die mit den deutschen «Reichsbürgern» vergleichbar ist. Spezialeinsatzkräfte der Polizei durchkämmen rund um die Uhr das Umland eines abgelegenen Landguts im Bundesstaat Victoria, wo vor einer Woche die tödlichen Schüsse fielen.

epa12328620 A contingent of Victorian police, including heavily armed SOG (Special Operations Group) officers gather at a staging area at Feathertop Winery in Porepunkah, Australia, 28 August 2025. A ...
Eliteeinheiten machen Jagd auf den Mann im Südosten Australiens.Bild: keystone

Eigentlich wollten zehn Beamte der örtlichen Polizei am Dienstagvormittag einen Haftbefehl vollstrecken, der gegen den 56-jährigen Desmond Filby vorlag – dabei ging es um Sexualdelikte. Als sie ihn etwa 300 Kilometer nordöstlich von Melbourne auf seinem Grundstück nahe der Ortschaft Porepunkah aufsuchen, eröffnet er plötzlich das Feuer. Im Kugelhagel sterben zwei Polizisten, ein dritter wird schwer verletzt. Filby – oder Freeman, wie er sich nennt – flüchtet mit mehreren Schusswaffen ins Dickicht des angrenzenden Waldes. Seither ist er spurlos verschollen – und eine ganze Region in Angst.

«Dieser Typ ist gemeingefährlich», warnte Australiens Premierminister Anthony Albanese im öffentlichen Rundfunk.

«Er ist auf der Flucht und wir wollen, dass er gefasst wird.»

Polizeichef Mike Bush sprach von einem «sehr gefährlichen» Mann, der die Beamten «kaltblütig ermordet» habe. Anwohner sollten Zuhause bleiben und extrem vorsichtig sein, Autofahrer niemanden mitnehmen oder die Gegend am besten gleich weiträumig umfahren.

Ein Alpendorf im Ausnahmezustand

In der 1000-Seelen-Gemeinde Porepunkah am Fuss der australischen Alpen herrscht seit der Bluttat völliger Ausnahmezustand. Statt Touristen sind in der Skisaison überall Streifenwagen und Konvois gepanzerter Fahrzeuge zu sehen. Am Himmel kreisen Polizeihubschrauber und Drohnen, mehr als 450 Polizisten aus mehreren Bundesstaaten sind im Dauereinsatz. Mit ihrer martialischen Ausrüstung, den Schutzwesten und Sturmgewehren sehen manche von ihnen aus wie Soldaten in einem Kriegsfilm. «Wir werfen alles rein», versprach der für Verbrechensbekämpfung in Victoria zuständige Minister Anthony Carbines.

Mehrere Hundestaffeln spüren dem momentan wohl meistgesuchten Mann Australiens nach, dessen Konterfei inzwischen landesweit bekannt ist. Doch aus den Schilderungen der Behörden ergibt sich das Bild eines widerstandsfähigen Eigenbrötlers, der genau weiss, wie man in der Natur überleben und zwischen dicht bewaldeten Berghängen abtauchen kann. In dem Gebiet gibt es etliche Höhlen und stillgelegte Minen, die ihm bei winterlicher Witterung und starkem Schneefall als Versteck dienen könnten.

epa12325340 Victorian Police officers prepare at a staging area at Feathertop Winery in Porepunkah in Victoria, Wednesday, August 27, 2025. A significant search is underway for a &quot;heavily armed&q ...
Die Einsatzkräfte bei einem Weingut in Porepunkah im Bundesstaat Victoria.Bild: keystone

Tiefsitzender Hass auf die Staatsgewalt

Dass sich Filby alias Freeman schon lange vor der Tat aufs Land zurückgezogen hat, dürfte kein Zufall sein. Als «Sovereign Citizen» glaubt er, keinen staatlichen Gesetzen zu unterliegen – und Hunderte Kilometer entfernt von der nächsten Grossstadt kann man sich den Strafverfolgern leichter entziehen. Sein Hass auf die Staatsgewalt ist gut dokumentiert: In Medienberichten und Gerichtsdokumenten wird er als vorbestrafter Waffennarr beschrieben, der mit pseudo-juristischen Argumenten gegen den Rechtsstaat aufbegehrt, Polizisten als «neue Gestapo» und «Nazi-Handlanger» beschimpft.

Es sind radikale Verschwörungserzählungen wie diese, die das australische Pendant der «Reichsbürger» so gefährlich machen. Zwar kann – ähnlich wie in Deutschland – niemand genau sagen, wie viele Anhänger die Bewegung auf dem riesigen Kontinent hat. Aber der Inlandsgeheimdienst warnt schon seit langem vor dem Erstarken rechtsextremer Gruppen, denen auch die «Sovereign Citizens» zugerechnet werden. Und die zahlreichen Sympathiebekundungen für den Flüchtigen in sozialen Medien sprechen für sich. «Es ist ein echter Grund zur Besorgnis», sagt Regierungschef Albanese.

«Diese Bedrohung ist sehr real und wir müssen sehr wachsam sein.»

Filbys Ehefrau Amalia, die drei Kinder mit ihm hat und nach der Tat von der Polizei verhört wurde, hält nach eigenen Angaben nichts von Verschwörungserzählungen. In einer schriftlichen Stellungnahme sprach sie den Angehörigen der getöteten Polizisten ihr Beileid aus und äusserte sich «zutiefst bestürzt» über die Tat ihres Mannes. Sie hofft nur noch auf «ein schnelles und sicheres Ende dieser Tragödie». Und flehte ihn an, sich endlich zu stellen:

«Bitte, Dezi, wenn du das hier siehst oder hörst, gib auf.»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
43 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Coffeetime ☕
01.09.2025 07:09registriert Dezember 2018
Der hat sich doch längst irgendwo heimlich einen Unterschlupf gebaut und diesen mit Konserven und anderem zum Überleben Notwendigem ausgestattet.
353
Melden
Zum Kommentar
avatar
Magnum
01.09.2025 08:19registriert Februar 2015
"Reichsbürger" ist für die "Sovereign Citizens" eine doch sehr unpassende Bezeichnung. "Radikale Staatsfeinde" kommt weit eher hin, weil die Reichsbürger nur den aktuellen, demokratischen Staat ablehnen, aber nicht die staatliche Autorität an und für sich.
336
Melden
Zum Kommentar
avatar
toemsterli
01.09.2025 08:03registriert Juni 2022
Es gibt australische Alpen. Davon höre ich tatsächlich zum ersten Mal. Bisschen peinlich zwar, aber danke Watson. Wieder was gelernt.
256
Melden
Zum Kommentar
43
Meistgelesen
1
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
2
Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig
3
Wie das SRF aus Mollis berichtet, verdient nur eine Wertung 👑
4
Hier klicken für gute Laune – und 27 lustige Tierbilder
5
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
Meistkommentiert
1
Breel Embolo wechselt zu Rennes +++ Akanji hat neuen Klub gefunden
2
Donald Trump will 15 Dollar, «damit er in den Himmel kommt»
3
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
4
Bundesrat will Trump Verzicht auf Digitalsteuer anbieten – scharfe Kritik
5
Unglücklich nach dem Umstieg aufs E-Auto? Was frühere Verbrenner-Fahrer wirklich denken
Meistgeteilt
1
Bericht: USA erwägen Umsiedlung im Gazastreifen ++ Thunberg bricht erneut nach Gaza auf
2
Nato-Ukraine-Rat tagt in Brüssel +++ Indien fordert Kriegsende
3
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Pandemie
4
Norwegen pumpt Millionen Tonnen CO₂ in den Meeresboden – die Schweiz will profitieren
5
Das Ende einer Ära – im Zürcher Hardturm gehen nach 78 Jahren die Lichter aus
Indonesische Proteste erreichen Bali
In Indonesien haben die landesweiten Proteste gegen Privilegien von Abgeordneten inzwischen auch die bei Touristen beliebte Insel Bali erreicht – und Sorgen vor Unruhen in der Ferienregion ausgelöst.
Zur Story