Nebel
DE | FR
burger
International
Australien

Australien darf Grundstück in Canberra von Russland zurückfordern

Australien darf Grundstück in eigener Hauptstadt von Russland zurückfordern

Im jahrelangen Streit um ein russisches Botschaftsgrundstück in Australiens Hauptstadt Canberra hat der Oberste Gerichtshof entschieden, dass die Regierung das Areal aus Gründen der nationalen Sicherheit zurückfordern darf – Russland dafür aber entschädigen muss.
12.11.2025, 07:4812.11.2025, 07:48

Hintergrund ist ein Beschluss der australischen Regierung aus dem Jahr 2023: Damals hatte Premierminister Anthony Albanese den Bau einer neuen russischen Vertretung nahe dem australischen Parlamentsgebäude gestoppt. «Die Regierung hat sehr klare Sicherheitshinweise zu den Risiken bekommen, die eine neue russische Präsenz so nah am Parlamentsgebäude mit sich gebracht hätte», sagte Albanese damals. Innerhalb weniger Stunden wurde ein Gesetz verabschiedet, das Russland die Nutzung des Grundstücks untersagte.

FILE - A man walks along a fence that surrounds a a building on the grounds of a proposed new Russian embassy near the Australian Parliament in Canberra where an Australian Federal Police officer obse ...
Die Australier sehen in Russlands Grundstück nahe dem eigenen Parlament ein Sicherheitsrisiko. (Archivbild)Bild: keystone

Moskau sprach von «russophober Hysterie» und klagte gegen das Gesetz, das den Pachtvertrag aufhob. Das Gericht erklärte den Schritt nun für rechtmässig, verpflichtete die Regierung aber, Russland «eine angemessene Entschädigung» zu zahlen und die Hälfte der Gerichtskosten zu übernehmen, wie die Nachrichtenagentur AAP berichtete.

Das Grundstück war 2008 an Russland verpachtet worden. Nach Aufhebung des Vertrags campierte zeitweise ein russischer Beamter auf dem Gelände, um eine Rücknahme zu verhindern. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Tesla kollabiert in Deutschland
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
5
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
Meistkommentiert
1
Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
2
Rolex für mehrere Zehntausend Franken auf Bild aufgetaucht: Trump wird reich beschenkt
3
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
4
SBB-Vergabe an Siemens entfacht politische Debatte – doch Rechtsexperten halten dagegen
5
Tötungsdelikte in der Schweiz: Fast nur Frauen sind Opfer bei Paar-Konflikten
Meistgeteilt
1
Leopard bricht auf Gelände der Schweizer Botschaft ein
2
Kanadische Olympiasorgen und Aufstand der Jugend – 7 Erkenntnisse aus dem 1. NHL-Monat
3
Handball: Zwei Siege und eine Niederlage + Schweizerinnen gewinnen an Schiess-WM Silber
4
Dieser Freistoss-Trick ging mal gehörig in die Hose – oder doch nicht?
5
«Einschläfern kann nur die Ultima Ratio sein»: Experte übt Kritik im Fall Ramiswil
2430 Jahre Haft für Erdogan-Gegner Imamoglu gefordert
Dem inhaftierten Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu droht in der Türkei eine Haftstrafe bis zum Tod - die Staatsanwaltschaft fordert jedoch noch viel mehr.
Zur Story