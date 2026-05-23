Auto fährt bei illegalem Tuning-Treffen in Menschenmenge: 8 Verletzte in Frankreich

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Bei einem illegalen Tuning-Treffen in der Nacht von Freitag auf Samstag im französischen Reims sind acht Personen verletzt, zwei davon schwer. Der mutmassliche Fahrer wurde festgenommen, wie die Präfektur und eine Quelle aus Polizeikreisen mitteilten.

Laut Angaben der Polizei fuhr gegen 23.40 Uhr ein Auto in eine Menschenmenge, die sich im Rahmen dieser Veranstaltung versammelt hatte, an der etwa hundert Autos und zwischen 200 und 300 Personen teilnahmen.

Der Präfekt des Departements Marne verurteilte am Samstag in einer Erklärung «das unverantwortliche Verhalten», das zu diesem Unfall geführt habe. Diese Veranstaltungen, «die unter Missachtung elementarer Sicherheitsvorschriften und gesetzlicher Bestimmungen organisiert werden, gefährden das Leben der Teilnehmer und Zuschauer erheblich». Es wurden keine Details zu den Umständen des Unfalls genannt.

Bei Tuning-Veranstaltungen treffen sich Liebhaber von Autos mit individueller Optik und Motorisierung, um ihre Boliden zu vergleichen. Sie werden regelmässig von den Behörden verboten, die Verstösse gegen die Strassenverkehrsordnung und wilde Verfolgungsjagden in der Stadt befürchten. (sda/afp)