Belarus räumt Zeltlager an der Grenze – und verabreicht Migranten Covid-Impfung

Das provisorische Zeltlager von Migranten entlang der belarussisch-polnischen Grenze beim Übergang Kuznica-Brusgi ist nach Angaben des Grenzschutzes in Belarus geräumt worden.

Migranten würden auf den Grünstreifen entlang der polnischen Grenzbefestigung nicht mehr vorgelassen, sagte eine Sprecherin der Behörde der Nachrichtenagentur dpa am Freitag.

Migranten sitzen um Lagerfeuer auf den Grünstreifen entlang der polnischen Grenzbefestigung. Aufnahme vom 16. November 2021.

Migranten sitzen um Lagerfeuer auf den Grünstreifen entlang der polnischen Grenzbefestigung. Aufnahme vom 16. November 2021.

Die Migranten sind mittlerweile in einem Logistikzentrum in der Nähe untergebracht. Nachdem in der Notunterkunft am Vortag ein erster Covid-Fall gemeldet worden war, soll dort am Freitag eine Impfstelle den Betrieb aufnehmen. Geplant ist die Verabreichung eines chinesischen Vakzins.

Staatsnahe belarussische Medien veröffentlichten am Morgen erneut Videos aus der Logistikhalle, in der mittlerweile fast alle Menschen untergebracht sind, die zuvor im Wald kampiert hatten. In der Notunterkunft lagen Erwachsene und Kinder dicht gedrängt auf Matratzen am Boden. Vor dem Gebäude wurde demnach Essen ausgeteilt. Weil so viele durchnässte und frierende Menschen dort Zuflucht suchten, war auch eine zweite Etage für die Migranten bereitgestellt worden.

Migranten in der Lagerhalle des Logistikzentrums. Aufnahme vom 18. November 2021.

Migranten in der Lagerhalle des Logistikzentrums. Aufnahme vom 18. November 2021.

Die polnische Regierung und die EU werfen dem autoritären belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen.

Migranten in der Lagerhalle des Logistikzentrums. In der Notunterkunft liegen Erwachsene und Kinder dicht gedrängt auf Matratzen am Boden. Aufnahme vom 18. November 2021.

Migranten in der Lagerhalle des Logistikzentrums. In der Notunterkunft liegen Erwachsene und Kinder dicht gedrängt auf Matratzen am Boden. Aufnahme vom 18. November 2021.

Polens Grenzschutz registrierte am Donnerstag 255 Versuche von Migranten, die EU-Aussengrenze illegal zu überqueren. Darunter seien auch zwei grössere Gruppen von 500 und 50 Migranten gewesen, teilte die Behörde per Kurznachrichtendienst Twitter mit. (yam/sda/dpa)