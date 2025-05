Bombenalarm in Ryanair-Flieger an Flughafen in Belgien

Mehr «International»

Am Dienstagmorgen kam es in einem Flugzeug von Ryanair in der belgischen Stadt Charleroi zu einem Bombenalarm. Dies berichten belgische Medien. Der Alarm wurde kurz nach der Landung ausgelöst.

Mehr folgt in Kürze ...