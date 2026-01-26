bedeckt, wenig Regen
Ludovic Magnin wird beim FCB wohl entlassen

Cheftrainer Ludovic Magnin (FCB) nach dem Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Basel 1893 und dem FC Sion im Stadion St. Jakob-Park in Basel, am Sonntag, 18. Januar 2026 ...
Ludovic Magnin muss den FC Basel wahrscheinlich verlassen.Bild: keystone

Trotz Sieg im Klassiker: Ludovic Magnin wird beim FCB wohl entlassen

26.01.2026, 12:2726.01.2026, 12:43

Wie der Blick berichtet, wird Ludovic Magnin beim FC Basel entlassen. Erst im Sommer wechselte der 46-Jährige zum amtierenden Schweizer Meister. Zuvor stand Magnin bei Lausanne-Sport unter Vertrag. Der Verein selbst hat die Entlassung noch nicht bestätigt.

In der Meisterschaft steht der FCB nur auf dem 4. Platz und liegt zehn Punkte hinter Leader Thun. Auch in der Europa League sieht es nicht gut aus für die Basler. Am letzten Spieltag der Ligaphase braucht der FCB einen Sieg gegen Viktoria Pilsen und sehr viel Schützenhilfe, damit die K.o.-Phase erreicht wird.

Am Sonntag konnte Basel zwar in einem spektakulären Klassiker gegen den FC Zürich gewinnen, aber die Art und Weise des Sieges war für Sportchef Daniel Stucki gemäss dem «Blick» nicht zufriedenstellend. Erst in der Nachspielzeit erzielte Xherdan Shaqiri mit seinem dritten Tor den 4:3-Siegtreffer.

epa12476474 Ludovic Magnin (L) head coach of FC Basel speaks with Xherdan Shaqiri (R) of FC Basel during the UEFA Champions League phase match between Olympique Lyon and FC Basel 1893, in Decines-Chap ...
Xherdan Shaqiri wird vermutlich nicht mehr von Ludovic Magnin trainiert.Bild: keystone

Magnin wurde nach dem Sieg noch von Shaqiri gelobt. «Ludo gibt jeden Tag alles und trainiert uns mit Freude», sagte der 34-Jährige gegenüber CH Media. Magnin wurde allerdings bereits nach der Niederlage gegen RB Salzburg von Sportchef Stucki angezählt.

Als möglicher Nachfolger wird Stephan Lichtsteiner gehandelt. Momentan steht der ehemalige Captain der Schweizer Nationalmannschaft bei Wettswil-Bonstetten in der vierthöchsten Liga der Schweiz an der Seitenlinie. (riz)

«Rückkehr zum Verband bedeutet mir viel» – Alex Frei wird U21-Natitrainer
Alle FCB-Trainer seit Christian Gross
1 / 19
Alle FCB-Trainer seit Christian Gross
Christian Gross (SUI): Juli 1999 bis Juni 2009.
quelle: keystone / peter klaunzer
Mario Basler verrät uns, was ihn am modernen Fussball nervt
Video: watson
