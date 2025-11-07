Nebel
Drohne über belgischem Flughafen – Flugverkehr unterbrochen

Drohne über belgischem Flughafen – Flugverkehr unterbrochen

07.11.2025, 08:2107.11.2025, 08:57

Eine Drohne sorgte am Flughafen der belgischen Stadt Lüttich dafür, dass der Flugverkehr unterbrochen werden musste.

Laut Medienberichten erfolgte die Sperrung um 6.56 Uhr. Sie dauert weiter an. Die Drohne soll in der Nähe von Logistikeinrichtungen von FedEx gesichtet worden sein.

Auch am Dienstag und am Donnerstag gab es bereits Drohnensichtungen beim Lütticher Flughafen – Flüge mussten vorübergehend eingestellt werden. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es auch in Brüssel.

(rbu)

Update folgt ...

Flugverkehr in Belgien nach Drohnen-Sichtungen weiter gestört
