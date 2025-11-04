Nebel
DE | FR
burger
International
Belgien

Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel vorerst eingestellt

brussels brüssel belgium
Die Altstadt von Brüssel, Belgien.Bild: Shutterstock

Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel vorerst eingestellt

04.11.2025, 20:4304.11.2025, 20:52

Wegen einer Drohnensichtung landen und starten vorerst keine Flugzeuge mehr am Brüsseler Flughafen. Aus Sicherheitsgründen sei nach einer Drohnenmeldung der gesamte Flugverkehr vorläufig eingestellt worden, berichtet die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf einen Sprecher des belgischen Flugsicherungs- und Verkehrsdienstleister Skeyes. Die Drohne sei um kurz vor 20 Uhr über dem Flughafengelände im Nordosten der belgischen Hauptstadt gemeldet worden. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
2
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
3
Die Halloween-Outfits der Stars – eines davon wird kontrovers diskutiert
4
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
5
Neuer Tiktok-Trend in Russland bringt Teenager ins Krankenhaus
Meistkommentiert
1
Der Klimawandel trifft die Schweiz stärker als bisher angenommen
2
«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»
3
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
4
Die schleichende Enteignung der Schweizer – Renditefirmen besitzen immer mehr Wohnraum
5
Zahl der Verkehrstoten in der Schweiz steigt an – in Europa sinkt sie fast überall
Meistgeteilt
1
Tote nach russischem Angriff in Dnipropetrowsk ++ Nordkorea schickt Truppen nach Russland
2
Roboter Neo könnte deinen Haushalt schmeissen – für 16'000 Franken
3
U17-Nati gewinnt zum WM-Auftakt deutlich +++ Coco Gauff bleibt im Rennen um die Halbfinals
4
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
5
Vizepräsident unter George W. Bush: Dick Cheney ist tot
Klimafaktenpapier zeigt alarmierende Folgen von Erderwärmung
Vor der UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém haben führende Klimaforschungsorganisationen alarmierende Folgen der fortschreitenden Erderwärmung aufgelistet.
Zur Story