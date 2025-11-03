meist klar
Erneut Drohnen über Nato-Basis in Belgien gesichtet

Erneut Drohnen über Nato-Basis in Belgien gesichtet

Über der belgischen und von der Nato genutzten Militärbasis Kleine-Brogel sind am Wochenende mehrfach Drohnen gesichtet worden.
03.11.2025, 04:0303.11.2025, 04:03

Zuletzt entdeckten Militär und Polizei am Sonntagabend vier Drohnen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den örtlichen Bürgermeister, Steven Matheï, berichtet. Ein Polizeihubschrauber verfolgte sie demnach, doch nach einiger Zeit verschwanden sie nördlich in Richtung der Niederlande.

epa12229814 A Luxembourg&#039;s police helicopter flies over during a rehearsal for the upcoming National Day Parade in Brussels, Belgium, 10 July 2024. Belgium marks its National Day on 21 July, comm ...
Ein Polizeihelikopter verfolgte die Drohnen erfolglos. (Archivbild)Bild: keystone

Schon zuvor war es mehrfach zu Drohnensichtungen an dem Militärstützpunkt gekommen. In der Nacht zum Sonntag etwa hätten «grössere Modelle in grösserer Höhe» den Militärstützpunkt nicht einfach überflogen, sondern seien gezielt auf diesen ausgerichtet gewesen, schrieb Belgiens Verteidigungsminister Theo Francken auf der Plattform X. Ein Störsender sei erfolglos eingesetzt worden, so Francken weiter. «Ein Hubschrauber und Polizeifahrzeuge verfolgten eine Drohne, verloren sie jedoch nach mehreren Kilometern.» Die Ermittlungen liefen.

Man werde sich kommende Woche mit der Polizei treffen, um die Bedrohung zu analysieren sowie die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um die Drohnenpiloten zu finden und festzunehmen, schrieb Francken nach vorangegangenen Sichtungen am Samstag.

Die Nato verwies auf Anfrage zu den Drohnensichtungen an die belgischen Behörden. Der Militärstützpunkt im flämischen Kleine-Brogel war im Oktober Teil des jährlichen Nato-Manövers zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen mit etwa 2'000 Militärs. Unbestätigten Berichten zufolge ist der Luftwaffenstützpunkt einer der Orte in Europa, an dem US-Atomwaffen lagern.

Auch über dem Flughafen Antwerpen wurde am Samstagabend eine Drohne gesichtet, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Polizei berichtet. (sda/dpa)

Themen
