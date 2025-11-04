recht sonnig
DE | FR
burger
International
Tier

Leute lecken an Kröten für einen Drogen-ähnlichen Rausch – wieso dies gefährlich ist

Knoblauchkröte Pelobates fuscus Common spadefoot toad Pelobates fuscus Copyright: imageBROKER/SunbirdxImages iblmup13674928.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberre ...
Aus dieser Kröte wird kein Prinz und ablecken sollte man sie auch nicht. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

Leute lecken an Kröten für einen Drogen-ähnlichen Rausch – wieso dies gefährlich ist

04.11.2025, 13:1604.11.2025, 13:28

Wenn die Prinzessin im Märchen einen Frosch küsst, wird er zum Prinzen. Doch, wenn man in einem Nationalpark an einer Kröte leckt, erfährt man einen Drogenrausch.

Ein Trend, der in den USA schon länger besteht und offenbar auch in Deutschland ankommt. Dies berichtet die Zeitung Bild.

Der Trend geht wie folgt: Personen schnappen sich die Kröten und lecken deren Schleim ab. Die harmlose Aktion hat jedoch Folgen. Denn einige der Amphibien stellen Giftstoffe her, die sie über Drüsen an der Haut ausscheiden.

Diese sogenannten Bufotoxine erzeugen in kleinen Dosen einen LSD-artigen Rausch. Die «Kröten-Lecker» erleben dadurch ein High wie beim Einnehmen von psychedelischen Drogen.

Falls sich in dem Schleim der Kröte jedoch eine höhere Dosis dieser Bufotoxine befindet, kann es für Menschen fatal enden. Denn eine zu hohe Dosis kann zu Übelkeit, Herzrasen, Bluthochdruck bis hin zum Herzstillstand führen. Dies erklärt der Toxikologe und Pharmakologe Prof. Holger Barth gegenüber «Bild».

Social Media Trend

Seinen Ursprung habe der Trend des «Kröten-Leckens» in Australien genommen, wie «Bild» berichtet. Von dort aus habe er sich weiter verbreitet bis in die USA, wo in Nationalparks Kröten abgeleckt werden.

Der US-Nationalparkservice habe Besucher in der Vergangenheit über Facebook gewarnt und darauf hingewiesen, dass das Kröten-Ablecken im schlimmsten Fall tödlich enden könne. Und die Besucher gebeten, dies zu unterlassen.

In den USA ist der «Konsum» des Krötenschleims mittlerweile verboten. Die Amphibien dürfen jedoch in Terrarien gehalten werden. In Deutschland und auch in der Schweiz sind die Kröten ebenfalls als Haustier erlaubt und auch das «Konsumieren» des Schleims ist nicht verboten. (nib)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Frosch und Schnecke sind BFF
1 / 9
Frosch und Schnecke sind BFF
Ein kleiner Frosch trifft eine Schnecke. Er beguckt sie von vorne und ...
quelle: solent news / hendy mp/solent news &amp; photo agency
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Frosch braucht 15'000 Dollar, um ein Date zu finden
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
2
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
3
Die Halloween-Outfits der Stars – eines davon wird kontrovers diskutiert
4
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
5
Neuer Tiktok-Trend in Russland bringt Teenager ins Krankenhaus
Meistkommentiert
1
Haftbefehl statt Goethe – Jugendliche fordern modernen Unterrichtsstoff
2
«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»
3
Die schleichende Enteignung der Schweizer – Renditefirmen besitzen immer mehr Wohnraum
4
«Buht nicht, das hören sie nicht! Geht wählen!» – Obama mobilisiert in den USA
5
«Das ist Ausbeutung»: Nach watson-Umfrage werden Konsequenzen für Uber gefordert
Meistgeteilt
1
Selenskyj spricht Russen Erfolg in Pokrowsk ab ++ Tote bei russischen Angriffen in Ukraine
2
Roboter Neo könnte deinen Haushalt schmeissen – für 16'000 Franken
3
Xhaka trifft erstmals für Sunderland +++ Niederhäuser muss ins Farmteam
4
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
5
Menü 1: Züri Gschnätzlets
Starbucks verkauft Mehrheitsanteil an China-Geschäft
Das Café-Franchise-Unternehmen Starbucks verkauft einen Mehrheitsanteil an seinem China-Geschäft für 4 Milliarden Dollar an die Investmentfirma Boyu Capital.
Zur Story