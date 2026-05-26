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Zug kollidiert in Belgien mit Schulbus – mehrere Tote

This video grab shows rescue workers on the scene of a crash between a train and vehicle in Buggenhout, Belgium, Tuesday, May 26, 2026. (VTM via AP) Belgium Crash
Der umgestürzte Schulbus bei Buggenhout.Bild: keystone

Zug kollidiert in Belgien mit Schulbus – mehrere Tote

26.05.2026, 11:0626.05.2026, 12:14

In der belgischen Stadt Buggenhout ist es am Dienstag zu einem schweren Unglück gekommen. An einem Bahnübergang kollidierte ein Zug mit einem Schulbus. Laut VRT News gibt es mehrere Todesopfer.

Hier liegt Buggenhout:

Gemäss belgischen Medien befand sich der Zug beim Unglück rund einen Kilometer vom Bahnhof entfernt. Er soll bereits gebremst haben, als es zur Kollision mit dem Bus kam. Dieser befand sich auf dem Bahnübergang. Auf Bildern von Überwachungskameras ist zu sehen, dass die Schranken geschlossen waren. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar, so der Sprecher der belgischen Behörde für Eisenbahninfrastruktur.

Rescue workers on the scene of a crash between a train and vehicle in Buggenhout, Belgium, Tuesday, May 26, 2026. (AP Photo/Koen Baten) Belgium Crash
Der Bahnübergang, bei dem der Unfall passiert ist.Bild: keystone

Die genaue Anzahl Tote und Verletzte ist derzeit unklar. Berichten zufolge sollen sich im Schulbus sieben Schulkinder, ein Fahrer sowie eine Begleitperson befunden haben. Im Zug waren rund 100 Fahrgäste. Diese wurden in der Folge evakuiert und werden inzwischen betreut. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...

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