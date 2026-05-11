Kampfjet Typ F-16 (Archivbild): Mehr als fünfzig dieser Militärflugzeuge sollen von Belgien an die Ukraine gehen. Bild: IMAGO / Anadolu Agency

Belgien will ganze F-16-Flotte an Ukraine abgeben – mehr als 50 Kampfjets

Belgien will die zugesagten F-16 nicht nur aufstocken, sondern vollständig abgeben. Der Plan hängt am reibungslosen Umstieg der Luftwaffe auf neue F-35.

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Die belgische Regierung plant laut einem Medienbericht, der Ukraine künftig sämtliche F-16-Kampfjets der eigenen Luftwaffe zu überlassen. Wie das Magazin «Le Vif» berichtet, könnten insgesamt 53 Maschinen an Kiew gehen. Die meisten davon sollen demnach bis 2029 geliefert werden.

Voraussetzung für die vollständige Übergabe ist laut Bericht die schrittweise Einführung neuer F-35-Kampfjets bei der belgischen Luftwaffe. Sie sollen die bisherigen F-16 ersetzen.

Belgien hatte der Ukraine bereits zuvor 30 F-16 zugesagt. Das entsprechende Sicherheitsabkommen zwischen Brüssel und Kiew wurde 2024 geschlossen. Die Auslieferung sollte ursprünglich bis 2028 erfolgen. Nach Angaben belgischer Regierungsvertreter kam es jedoch wegen der Umstellung auf die F-35 zu Verzögerungen.

Selenskyj: Die Ukraine braucht 120 F-16-Jets

Nach den nun bekannt gewordenen Plänen sollen noch in diesem Jahr sieben Maschinen übergeben werden. Vier davon seien bereits ausser Dienst gestellt worden und würden derzeit zur Ausbildung ukrainischer Techniker genutzt. Für 2027 sind laut «Le Vif» fünf weitere Jets vorgesehen, 2028 sollen 14 folgen. Die restlichen 27 Flugzeuge könnten demnach 2029 geliefert werden. Der Zeitplan gilt laut Bericht allerdings als vorläufig.

Westliche Staaten hatten der Ukraine bislang insgesamt 79 F-16 zugesagt. Nach Angaben aus den beteiligten Ländern erhielt Kiew bereits 36 Maschinen aus den Niederlanden und Dänemark. Weitere Lieferungen aus Dänemark und Norwegen stehen noch aus.

Die Ukraine drängt seit längerem auf zusätzliche Kampfjets zur Luftverteidigung. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte erklärt, sein Land benötige rund 120 F-16, um den eigenen Luftraum ausreichend schützen zu können.

Verwendete Quellen:

levif.be: "Theo Francken veut livrer tous les F-16 belges à l’Ukraine: "C’est de la folie!"" (Französisch)

n-tv.de: "Belgien will komplette F-16-Flotte an die Ukraine liefern"

(hkl)