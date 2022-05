In diesem Supermarkt in Buffalo (US-Staat New York) schoss der Täter um sich. Bild: keystone

Schüsse in Supermarkt in Buffalo – zehn Tote, Schütze verhaftet

Nach Schüssen in einem Supermarkt in der US-Stadt Buffalo sind laut Polizeiangaben mindestens zehn Menschen gestorben. Zudem seien drei Personen in dem Supermarkt in der Stadt im US-Bundesstaat New York verletzt worden, sagte Polizeichef Joseph Gramaglia am Samstag.

Nach Angaben der Polizei war der Täter schwer bewaffnet und eröffnete das Feuer bereits auf dem Parkplatz des Supermarkts.

Die Polizei hat den Tatort abgesperrt. Bild: keystone

Der Schütze ist nach Angaben des Bürgermeisters der Stadt in Gewahrsam genommen worden. «Der Schütze stammte nicht aus dieser Gemeinde», sagte Byron Brown am Samstagnachmittag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz. «Der Schütze reiste stundenlang von ausserhalb dieser Gemeinde an, um dieses Verbrechen an den Menschen in Buffalo zu verüben.»

Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, schrieb am Samstag bei Twitter, sie beobachte die Lage nach dem Vorfall in einem Lebensmittelgeschäft in dem Ort sehr genau. «Wenn Sie sich in Buffalo aufhalten, meiden Sie bitte das Gebiet und befolgen Sie die Anweisungen der Strafverfolgungsbehörden und der örtlichen Behörden.»

(sda/dpa)